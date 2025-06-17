आनंद राठी को पसंद आया ये IT कंपनी स्टॉक, खरीदने की सलाह के साथ दिया नया टारगेट

शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। Anand Rathi Financial Services ने AI और IT सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Happiest Minds Technologies पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के स्टॉक फोकस में आ गया है।

17 जून 2025 को कंपनी के शेयर (Happiest Minds Share) 10.37 फीसदी चढ़कर ₹663.95 प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Happiest Minds Share Price Target)

Anand Rathi Financial Services ने Happiest Minds को खरीदने की सलाह दी और इसका टारगेट प्राइस ₹790 कर दिया। Anand Rathi ब्रोकरेज फर्म ने Happiest Minds Technologies को खरीदने की सलाह दी है। उनके मुताबिक अगले 12 महीनों में कंपनी का शेयर ₹790 तक जा सकता है। 16 जून को यह शेयर ₹601 पर था और 17 जून को ₹659.70 तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि निवेशकों को अभी भी लगभग 31% तक का फायदा हो सकता है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

FY2025 में Happiest Minds Technologies ने 244 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया है। कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 90 मिलियन डॉलर का निवेश भी किया। बता दें कि कंपनी ने कई विदेशी कंपनियों को टेकओवर किया है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का EBITDA Margin 17.2% है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 1.1 बिलियन डॉलर है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Happiest Minds Share Performance)

पिछले एक साल में Happiest Minds के शेयर में करीब 25% की गिरावट आई। इस साल जनवरी से जून तक कंपनी के शेयर करीब 9% तक गिरे हैं। वहीं, पिछले पांच सालों में शेयर ने लगभग 84% का रिटर्न दिया है।

Happiest Minds Technologies के बारे में?

Happiest Minds Technologies एक भारतीय कंपनी है। यह AI (Artificial Intelligence), Cloud Computing, और Digital Transformation जैसी आधुनिक तकनीकों पर काम करती है। यह कंपनी एंटरप्राइज और टेक कंपनियों को डिजिटल सॉल्यूशन देती है। इसके सर्विस एरिया में जनरेटिव AI, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और डिजिटल इंजीनियरिंग शामिल हैं।