scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआनंद राठी को पसंद आया ये IT कंपनी स्टॉक, खरीदने की सलाह के साथ दिया नया टारगेट

आनंद राठी को पसंद आया ये IT कंपनी स्टॉक, खरीदने की सलाह के साथ दिया नया टारगेट

Anand Rathi stock recommendation: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। आनंद राठी ने AI सॉल्यूशन वाले आईटी कंपनी के शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 17:26 IST
Anand Rathi Shares & Stock Brokers said that OFSS has recently established a strong base in the Rs 8,300–8,750 zone and is now trading comfortably above the Rs 8,800 mark.

शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आया है।  Anand Rathi Financial Services ने AI और IT सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Happiest Minds Technologies पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के स्टॉक फोकस में आ गया है। 

17 जून 2025 को कंपनी के शेयर (Happiest Minds Share) 10.37 फीसदी चढ़कर ₹663.95 प्रति शेयर पर बंद हुआ है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है ब्रोकरेज की राय (Happiest Minds Share Price Target)

Anand Rathi Financial Services ने Happiest Minds को खरीदने की सलाह दी और इसका टारगेट प्राइस ₹790 कर दिया। Anand Rathi ब्रोकरेज फर्म ने Happiest Minds Technologies को खरीदने की सलाह दी है। उनके मुताबिक अगले 12 महीनों में कंपनी का शेयर ₹790 तक जा सकता है। 16 जून को यह शेयर ₹601 पर था और 17 जून को ₹659.70 तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि निवेशकों को अभी भी लगभग 31% तक का फायदा हो सकता है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 

FY2025 में Happiest Minds Technologies ने 244 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया है। कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 90 मिलियन डॉलर का निवेश भी किया। बता दें कि कंपनी ने कई विदेशी कंपनियों को टेकओवर किया है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का EBITDA Margin 17.2% है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 1.1 बिलियन डॉलर है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Happiest Minds Share Performance) 

पिछले एक साल में Happiest Minds के शेयर में करीब 25% की गिरावट आई। इस साल जनवरी से जून तक कंपनी के शेयर करीब 9% तक गिरे हैं। वहीं, पिछले पांच सालों में शेयर ने लगभग 84% का रिटर्न दिया है।

Happiest Minds Technologies के बारे में?

Happiest Minds Technologies एक भारतीय कंपनी है। यह AI (Artificial Intelligence), Cloud Computing, और Digital Transformation जैसी आधुनिक तकनीकों पर काम करती है। यह कंपनी एंटरप्राइज और टेक कंपनियों को डिजिटल सॉल्यूशन देती है। इसके सर्विस एरिया में जनरेटिव AI, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और डिजिटल इंजीनियरिंग शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 17, 2025