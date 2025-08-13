Premier Explosives Share Price: विस्फोटक बनाने वाली कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स (Premier Explosives Ltd) के शेयरों में आज छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज 16% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है।

दोपहर 1:22 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 16.23% या 69.30 रुपये चढ़कर 496.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 16.15% या 68.95 रुपये की तेजी के साथ 495.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था। आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 487.05 रुपये पर खुला था और इसने अपने इंट्राडे हाई 498.60 रुपये को टच किया है।

क्यों आई ये तेजी?

स्टॉक में यह तेजी जून तिमाही के मजबूत नतीजों और ऑर्डर पाइपलाइन में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आई। Q1 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 110% बढ़कर ₹15 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹7 करोड़ था। रेवेन्यू 72% उछलकर ₹142 करोड़ पर पहुंचा, जिसमें डिफेंस और स्पेस सेगमेंट का योगदान 86% और बल्क एक्सप्लोसिव्स का 14% रहा।

EBITDA 35% बढ़कर ₹20.9 करोड़ हो गया, हालांकि मार्जिन 400 बेसिस प्वाइंट घटकर 14.68% पर आ गया। इसकी वजह ऊंची मटीरियल कॉस्ट रही, जो पिछले साल के 41% से बढ़कर इस बार बिक्री का 66% हो गई। दूसरी ओर, अन्य खर्च ₹18 करोड़ से घटकर ₹9 करोड़ रह गए।

ऑर्डर बुक में मजबूती

जून तिमाही के अंत तक कंपनी की ऑर्डर बुक 32% बढ़कर ₹988.5 करोड़ हो गई, जो FY25 के अंत में ₹750 करोड़ थी। इसमें डिफेंस ऑर्डर का हिस्सा 87%, एक्सप्लोसिव्स का 7% और सर्विसेज का 6% है।

कंपनी के बोर्ड ने ग्रोथ प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए ₹300 करोड़ जुटाने की मंजूरी भी दी है।

Premier Explosives Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 30 प्रतिशत से अधिक चढ़ा।