scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRailway Stock: 400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने के बाद बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागा स्टॉक, शेयर में आई 3% की तेजी

Railway Stock: 400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने के बाद बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागा स्टॉक, शेयर में आई 3% की तेजी

आज के ट्रेडिंग सेशन में Siemens के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी को हाल ही में 4,100 करोड़ रुपये का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 13:52 IST
Siemens: The stock advanced 2.85 per cent to reach an intraday high of Rs 3,364 on the Bombay Stock Exchange (BSE) after the announcement.
Siemens: The stock advanced 2.85 per cent to reach an intraday high of Rs 3,364 on the Bombay Stock Exchange (BSE) after the announcement.

आज के ट्रेडिंग में रेलवे स्टॉक Siemens के शेयर (Siemens Share) तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी को हाल में बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी के शेयर 3 फीसदी चढ़ गए। दोपहर 1.45 बजे के करीब कंपनी के शेयर 1.82 फीसदी की तेजी के साथ ₹3,331.10 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर 

Siemens की हिस्सेदारी वाली कंसोर्टियम को भारत के पहले हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट (High-Speed Rail Project) मिला है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब ₹4,100 करोड़ रुपये है। इसमें से ₹1,230 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी Siemens Limited की होगी। कंपनी और उसकी सहयोगी Siemens Mobility GmbH मिलकर इस प्रोजेक्ट में उन्नत सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (Signalling and Telecommunication Technologies) लगाएंगे।

इस प्रोजेक्ट में European Train Control System (ETCS) Level 2 तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह तकनीक ट्रेनों को 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने में मदद करेगी। यह सिस्टम ट्रेन को लगातार मॉनिटर करेगा और बिना किसी रुकावट के संचार बनाए रखेगा।

यह प्रोजेक्ट 54 महीनों यानी साढ़े चार साल में पूरा होगा। इसके बाद Siemens इस सिस्टम का 15 साल तक रखरखाव भी करेगा। Siemens Limited के एमडी और सीईओ सुनील माथुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए Siemens न सिर्फ भारत के लिए काम कर रही है, बल्कि ‘मेक इन इंडिया (Make in India)’ और ‘सस्टेनेबल मोबिलिटी (Sustainable Mobility)’ जैसे कैम्पेन में भी योगदान दे रही है।

Siemens Share History

साल 2025 में अब तक स्टॉक 49.80 फीसदी गिरा है। वहीं,एक महीने में शेयर में 7 फीसदी की तेजी आई है। शेयर ने बीते 6 महीने में 57 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 212 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 17, 2025