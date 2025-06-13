₹311 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही रेलवे स्टॉक ने लगाया छलांग,5 साल में दिया 8000% का मल्टीबैगर रिटर्न

शुक्रवार को स्मॉलकैप रेलवे कंपनी Kernex Microsystems (India) Limited के शेयर में जबरदस्त तेजी देखी गई। शेयर सीधे 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गया और ₹1301 के भाव पर बंद हुआ। कंपनी को रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी कीमत ₹311 करोड़ से ज्यादा है। इस ऑर्डर के बाद स्टॉक में शानदार तेजी आई है।

कंपनी को मिले दो बड़े रेलवे प्रोजेक्ट

13 जून को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि दक्षिण रेलवे, चेन्नई ने Kernex-VRRC कंसोर्टियम को दो अहम प्रोजेक्ट्स के लिए काम सौंपा है। दोनों प्रोजेक्ट 'कवच' सिस्टम से जुड़े हैं, जो ट्रेन टक्कर जैसी घटनाओं से बचाने के लिए लगाया जाता है।

पहला प्रोजेक्ट दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन में तीन अलग-अलग हिस्सों में कवच सिस्टम इंस्टाल करने का है, जिसकी कीमत है ₹173.11 करोड़। दूसरा प्रोजेक्ट अरक्कोणम से जोलारपेट्टई सेक्शन में कवच सिक्योरिटी सिस्टम, संचार टावर और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने से जुड़ा है, जिसकी कीमत है ₹137.92 करोड़। इन दोनों प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू ₹311.03 करोड़ है। इसमें Kernex की 60% हिस्सेदारी है।

पहला प्रोजेक्ट 730 दिनों यानी करीब 2 साल में पूरा होगा। वहीं, दूसरा प्रोजेक्ट 540 दिनों यानी करीब 1.5 साल में पूरा किया जाएगा। इससे कंपनी की आने वाली तिमाहियों में रेवेन्यू और मुनाफे में इजाफा होने की उम्मीद है।

बता दें कि ‘कवच’ एक भारतीय तकनीक है जो ट्रेन ऑपरेशन को और ज्यादा सुरक्षित बनाती है। ये सिस्टम ट्रेन ड्राइवर को अलर्ट करता है, स्पीड कंट्रोल करता है और जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक भी लगा सकता है। ये टेक्नोलॉजी रेलवे की भविष्य की सुरक्षा योजनाओं में अहम रोल निभाने वाली है।

स्टॉक ने निवेशकों को बनाया मालामाल

Kernex Microsystems का शेयर पिछले कुछ समय से लगातार रफ्तार में है। पिछले एक महीने में शेयर में 64 फीसदी की तेजी आई है। वही, एक साल में शेयर ने 249% का रिटर्न दिया है। स्टॉक ने 52 वीक हाई ₹1580 और लो ₹358 को छुआ है।