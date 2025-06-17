मंगलवार के सत्र में स्टरलाइट टेक (Sterlite Tech) के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। पिछले दो सत्रों में कंपनी के स्टॉक 37 फीसदी चढ़ा है। दोपहर 1.30 बजे के करीब कंपनी के शेयर (Sterlite Tech Share Price) 13.12 फीसदी की तेजी के साथ ₹112.42 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

शेयर में क्यों बढ़ी दिलचस्पी

स्टरलाइट टेक ने एक बड़ा एलान किया है। इस एलान के बाद निवेशकों की दिलचस्पी स्टॉक में बढ़ गई है। कंपनी ने नेक्सट जनरेशन के लिए डेटा सेंटर सॉल्यूशंस (Next-Gen Data Center Solutions) लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड टेकनोलॉजी पर काम करता है। इस लॉन्च के साथ कंपनी अब उन जरूरतों को पूरा करेगी जो आज के हाई-स्पीड, लो-लेटेंसी नेटवर्क की दुनिया में जरूरी हो चुकी हैं।

कंपनी का कहना है कि वैश्विक डेटा सेंटर मार्केट साल 2021 से 2030 के बीच 10.5% की वार्षिक ग्रोथ (CAGR) से बढ़ते हुए 2030 तक लगभग $51.7 हजार करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ती मांग को देखते हुए स्टरलाइट टेक ने अपने नए सॉल्यूशन पेश किए हैं।

इनमें हाई परफॉर्मेंस फाइबर और कॉपर केबलिंग सॉल्यूशंस (High Performance Fiber & Copper Cabling Solutions) शामिल हैं। इसमें मॉडर्न बिल्डिंग्स, कैंपस और बड़े डेटा सेंटर्स के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है।

कंपनी के मुताबिक उनके कॉपर सिस्टम्स (Copper Systems) भरोसेमंद डेटा ट्रांसफर, सिक्योरिटी और एवी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। वहीं फाइबर केबलिंग (Fiber Cabling) से हाई-स्पीड और लो-लेटेंसी नेटवर्किंग संभव होगी, जो आज की तकनीकी जरूरतों के मुताबिक है।

स्टरलाइट टेक का शेयर 30 जुलाई 2024 को ₹115.97 के उच्च स्तर पर था। हालांकि, बाद में इसमें गिरावट आई। 7 अप्रैल 2025 को स्टॉक ₹53.90 तक गिर गया। इसका मतलब है कि शेयर ने 9 महीने में 53.52% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर ने लॉन्ग टर्म में भी निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है।