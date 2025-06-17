एक रुपये से भी कम दाम पर ट्रेड होने वाला शेयर KBC Global अब फिर से निवेशकों के रडार पर है। 17 जून 2025 को कंपनी के स्टॉक में 19 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। स्टॉक ₹0.61 के भाव पर खुलकर थोड़ी देर में 0.62 फीसदी पहुंच गया। हालांकि, शेयर अभी भी अपने 52-वीक हाई लेवल से नीचे है।

स्टॉक में क्यों आई तेजी

कंपनी ने 14 जून को एलान किया कि उसने Dharan Infra Solar Private Limited नाम से एक wholly-owned subsidiary की स्थापना की है। ये नई कंपनी सोलर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के सेक्टर में काम करेगी। KBC Global का ये कदम न सिर्फ ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक ठोस पहल है, बल्कि इसका मकसद कंपनी की नई पहचान बनाना भी है।

KBC Global के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 13 जून 2025 को हुई मीटिंग में इस नए डिविजन को मंजूरी दी। इसके साथ ही कंपनी अब अपने नाम को बदलकर Dharan Infra-EPC Limited रखने जा रही है।

नई कंपनी Dharan Infra Solar न केवल सोलर प्रोजेक्ट्स बनाएगी बल्कि सोलर मॉड्यूल, सेल, एक्सेसरीज़ का निर्माण, डिजाइन, डेवेलपमेंट और मरम्मत भी करेगी। इसके अलावा यह कंपनी ट्रेडिंग, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, असेंबलिंग और सोलर प्लांट्स का ऑपरेशन भी करेगी। इस डिविजन का मकसद solar photovoltaic technology के साथ-साथ अन्य रिन्यूएबल सोर्सेस को मिलाकर हाइब्रिड एनर्जी सॉल्यूशन्स तैयार करना है।

बोनस शेयर और ऑर्डर बुक का भी सहारा

कंपनी की ग्रोथ प्लानिंग सिर्फ सोलर सेक्टर तक सीमित नहीं है। फरवरी 2024 में बोर्ड ने 1:1 बोनस शेयर देने का फैसला लिया था। इससे पुराने निवेशकों को बड़ा फायदा मिला। इसके अलावा कंपनी के पास ₹260 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इससे यह साफ है कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। ये ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC सेक्टर से जुड़े हुए हैं।

KBC Global Share History

KBC Global का शेयर जून महीने में अब तक करीब 22 फीसदी तक उछल चुका है। यह पिछले सात महीनों की गिरावट के बाद एक बड़ी रिकवरी मानी जा रही है। कंपनी के शेयर का 52-वीक हाई ₹1.28 है जो 7 नवंबर 2024 को टच हुआ था। वहीं, शेयर ने 13 मई 2025 को 0.34 के निचले स्तर को टच किया। हालांकि, बीते एक साल में शेयर में 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।