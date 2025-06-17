scorecardresearch
Solar Industries Share: हम आपके लिए आर्टिकल में एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने 10 साल में 34 गुना रिटर्न दिया है। बता दें कि यह डिफेंस स्टॉक है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 16:54 IST
शेयर बाजार में ऐसे कुछ ही स्टॉक्स हैं जो लगातार रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल बना देते हैं। ऐसा ही एक कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (Solar Industries India Limited) है। यह कंपनी डिफेंस और कमर्शियल सेक्टर के लिए विस्फोटक (Explosives) बनाती है। पिछले कुछ महीने से इस कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई है। 

मंगलवार को कंपनी के शेयर 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ ₹17,148 प्रति शेयर पर बंद हुआ।

चार महीने में चढ़ा 75% 

मार्च 2025 से अब तक सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 75% चढ़ गया है। मार्च में शेयर का प्राइस ₹8841 पर था जो अब बढ़कर ₹17135 हो गया है। मार्च 2025 में शेयर 29% चढ़ा है। इसी तरह अप्रैल में 17% और मई में 22% चढ़ा है। जून में अभी तक स्टॉक में 6 फीसदी की तेजी आई।

दस साल में 34 गुना रिटर्न

शेयर ने लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न दिया है। साल 2015 से में शेयर का प्राइस करीब 500 रुपये था। इसका मतलब है कि शेयर ने 10 साल में 34 गुना रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने 2015 में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 34 लाख रुपये से ज्यादा होती। 

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार

कंपनी ने मई में तिमाही नतीजे जारी किये थे। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 243 करोड़ रुपये से बढ़कर 348 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा कंपनी की इनकम 34.5% बढ़कर ₹2167 करोड़ हो गई। वहीं, EBITDA भी 52.6% की बढ़त के साथ ₹540 करोड़ पहुंच गया।

क्या करती है कंपनी?

सोलर इंडस्ट्रीज डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट (Explosive Products) बनाती है। खास बात यह है कि यह भारतीय सेना (Indian Army) के लिए गोला-बारूद भी बनाती है। इसका सबसे बड़ा कारखाना नागपुर में है। कंपनी का फोकस अब इंटरनेशनल लेवल (Global Defense Manufacturing) तक पहुंचने पर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 17, 2025