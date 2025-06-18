शेयर बाजार में आज ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी Aakash Exploration Services फोकस में है। कंपनी के शेयर 16 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। दोपहर 2 बजे के करीव कंपनी के शेयर (Aakash Exploration Services Share) 16.10 फीसदी की तेजी के साथ ₹10.17 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

शेयर में क्यों आई तेजी?

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे सरकारी कंपनी ओएनजीसी (ONGC) से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी स्टॉक में बढ़ गई और शेयर 16 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया।

ONGC से मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

कंपनी को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इस ऑर्डर की कीमत 19.36 करोड़ रुपये है। इस ऑर्डर का टेन्योर 3 साल है। कंपनी 50 मीट्रिक टन का वर्कओवर रिग किराए पर देगी। बता दें कि यह मशीन तेल कुओं के रखरखाव में इस्तेमाल होती है। ONGC इस मशीन का इस्तेमाल अहमदाबाद साइट पर करेगी।

कंपनी को पहले भी मिला बड़ा ऑर्डर

इस साल की शुरुआत में आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज को ऑयल इंडिया लिमिटेड से 29 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर में कंपनी को हाई प्रेशर वाले मोबाइल बॉयलर और बाकी जरूरी इक्विपमेंट को सप्लाई करना था। यह ऑर्डर दो साल में पूरा होने की उम्मीद है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Aakash Exploration Services Share Performance)

आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज के शेयर पिछले एक महीने में करीब 22 फीसदी चढ़ा है। वहीं, साल भर में शेयर में 16 फीसदी की गिरावट आई है। शेयर में पांच साल में 101 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।