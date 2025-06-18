scorecardresearch
ONGC से मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो दौड़ पड़ा पेनी स्टॉक, शेयर प्राइस ₹12 से कम

ONGC से मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो दौड़ पड़ा पेनी स्टॉक, शेयर प्राइस ₹12 से कम

Penny Stock: शेयर बाजार में आज Aakash Exploration Services Ltd के शेयर 16 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी को हाल ही में कंपनी को ONGC से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 18, 2025 14:39 IST

शेयर बाजार में आज ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी  Aakash Exploration Services फोकस में है। कंपनी के शेयर 16 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। दोपहर 2 बजे के करीव कंपनी के शेयर (Aakash Exploration Services Share) 16.10 फीसदी की तेजी के साथ ₹10.17 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

advertisement

शेयर में क्यों आई तेजी?  

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे सरकारी कंपनी ओएनजीसी (ONGC) से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी स्टॉक में बढ़ गई और शेयर 16 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया। 

ONGC से मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

कंपनी को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इस ऑर्डर की कीमत 19.36 करोड़ रुपये है। इस ऑर्डर का टेन्योर 3 साल है। कंपनी  50 मीट्रिक टन का वर्कओवर रिग किराए पर देगी। बता दें कि यह मशीन तेल कुओं के रखरखाव में इस्तेमाल होती है। ONGC इस मशीन का इस्तेमाल अहमदाबाद साइट पर करेगी।

कंपनी को पहले भी मिला बड़ा ऑर्डर 

इस साल की शुरुआत में आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज को ऑयल इंडिया लिमिटेड से 29 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर में कंपनी को हाई प्रेशर वाले मोबाइल बॉयलर और बाकी जरूरी इक्विपमेंट को सप्लाई करना था। यह ऑर्डर दो साल में पूरा होने की उम्मीद है। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Aakash Exploration Services Share Performance)

आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज के शेयर पिछले एक महीने में करीब 22 फीसदी चढ़ा है। वहीं, साल भर में शेयर में 16 फीसदी की गिरावट आई है। शेयर में पांच साल में 101 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 18, 2025