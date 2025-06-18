scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारये छुटकू शेयर बड़े कमाल के, साल भर में दिया 100-300 फीसदी का रिटर्न

ये छुटकू शेयर बड़े कमाल के, साल भर में दिया 100-300 फीसदी का रिटर्न

Penny Stock: शेयर बाजार में कुछ ऐसे पेनी स्टॉक है जिसने निवेशकों को सालभर में 100 से 300 फीसदी का रिटर्न दिया है। आइए, आर्टिकल में इन स्टॉक के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 18, 2025 13:10 IST
स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपिनियों के शेयर के साथ पेनी स्टॉक भी शानदार रिटर्न देते हैं। हमने आपके लिए कुछ ऐसे पेनी स्टॉक की लिस्ट तैयार की है, जिसने साल भर में 100-300 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। बता दें कि यह लिस्ट Trendlyne पर मौजूद डेटा की मदद से तैयार किया गया है। 

G-Tech Info-Training

G-Tech Info-Training के शेयर का प्राइस ₹6.32 है। कंपनी के शेयर ने सालभर में 300 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 2.2 करोड़ रुपये है। 

Kashyap Tele-Medicines

फार्मा कंपनी Kashyap Tele-Medicines के शेयर का भाव 7.26 रुपये है। इस शेयर ने एक साल में 230 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 33.7 करोड़ रुपये है। 

Svam Software

सॉफ्टवेयर कंपनी Svam Software के शेयर ने एक साल में 206 फीसदी का रिटर्न दिया है। अभी इस शेयर का प्राइस 9.14 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 15.4 करोड़ रुपये है। 

Filmcity Media

मीडिया कंपनी Filmcity Media ने शेयरधारकों को सालभर में 185 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस कंपनी के शेयर का प्राइस 2.3 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 7.1 करोड़ रुपये है। 

Tridev Infraestates

Tridev Infraestates के शेयर ने एक साल में 137 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप अभी करीब 3.8 करोड़ रुपये है। वहीं, शेयर का प्राइस 5.9 रुपये है। 

Dhenu Buildcon India

Dhenu Buildcon India के स्टॉक का प्राइस 5.15 रुपये प्रति शेयर है। एक साल में कंपनी के शेयर 121 फीसदी चढ़ गए। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 9.4 करोड़ रुपये है।

Universal Arts

Universal Arts के शेयर का प्राइस 4.8 रुपये प्रति शेयर है। स्टॉक ने एक साल में 115 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 4.8 करोड़ रुपये  है।

Gujarat Winding Systems

एक साल में Gujarat Winding Systems के शेयर 112 फीसदी चढ़े हैं। कंपनी के शेयर का भाव 7.3 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट-कैप 3.6 करोड़ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 18, 2025