ये छुटकू शेयर बड़े कमाल के, साल भर में दिया 100-300 फीसदी का रिटर्न

स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपिनियों के शेयर के साथ पेनी स्टॉक भी शानदार रिटर्न देते हैं। हमने आपके लिए कुछ ऐसे पेनी स्टॉक की लिस्ट तैयार की है, जिसने साल भर में 100-300 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। बता दें कि यह लिस्ट Trendlyne पर मौजूद डेटा की मदद से तैयार किया गया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

G-Tech Info-Training

G-Tech Info-Training के शेयर का प्राइस ₹6.32 है। कंपनी के शेयर ने सालभर में 300 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 2.2 करोड़ रुपये है।

Kashyap Tele-Medicines

फार्मा कंपनी Kashyap Tele-Medicines के शेयर का भाव 7.26 रुपये है। इस शेयर ने एक साल में 230 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 33.7 करोड़ रुपये है।

Svam Software

सॉफ्टवेयर कंपनी Svam Software के शेयर ने एक साल में 206 फीसदी का रिटर्न दिया है। अभी इस शेयर का प्राइस 9.14 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 15.4 करोड़ रुपये है।

Filmcity Media

मीडिया कंपनी Filmcity Media ने शेयरधारकों को सालभर में 185 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस कंपनी के शेयर का प्राइस 2.3 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 7.1 करोड़ रुपये है।

Tridev Infraestates

Tridev Infraestates के शेयर ने एक साल में 137 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप अभी करीब 3.8 करोड़ रुपये है। वहीं, शेयर का प्राइस 5.9 रुपये है।

Dhenu Buildcon India

Dhenu Buildcon India के स्टॉक का प्राइस 5.15 रुपये प्रति शेयर है। एक साल में कंपनी के शेयर 121 फीसदी चढ़ गए। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 9.4 करोड़ रुपये है।

Universal Arts

Universal Arts के शेयर का प्राइस 4.8 रुपये प्रति शेयर है। स्टॉक ने एक साल में 115 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 4.8 करोड़ रुपये है।

Gujarat Winding Systems

एक साल में Gujarat Winding Systems के शेयर 112 फीसदी चढ़े हैं। कंपनी के शेयर का भाव 7.3 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट-कैप 3.6 करोड़ है।