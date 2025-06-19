scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBest PSU Stock: सरकारी शेयर में आएगी 28% की तेजी, आपके लिए बेस्ट ये पीएसयू स्टॉक; चेक करें टारगेट प्राइस

Best PSU Stock: सरकारी शेयर में आएगी 28% की तेजी, आपके लिए बेस्ट ये पीएसयू स्टॉक; चेक करें टारगेट प्राइस

PSU Stock to Buy: ब्रोकरेज की रिपोर्ट सरकारी कंपनी के शेयरों पर आ गई है। अगर आप भी पीएसयू शेयर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको स्टॉक का टारगेट प्राइस जरूर चेक करना चाहिए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 19, 2025 10:58 IST

Maharatna & Navratna Stocks to Buy: शेयर बाजार के निवेशकों के फोकस में सरकारी कंपनी के शेयर (PSU Stock) रहते हैं। कई निवेशक सिर्फ सरकारी कंपनी के शेयरों में ही दांव लगाते हैं। 

हम आपके लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आए हैं। ब्रोकरेज ने पीएसयू शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है। आइए, जानते हैं कि इन नवरत्न और महारत्न शेयर का टारगेट प्राइस क्या है। 

 NTPC Share

Axis Securities ने महारत्न शेयर एनटीपीसी के स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने इस शेयर का टारगेट प्राइस ₹365 कर दिया है। वहीं, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी शेयर की रेटिंग BUY किया और टारगेट प्राइस ₹385 कर दिया। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ सकती है।

Cochin Shipyard Share

IDBI Capital ने डिफेंस सेक्टर की नवरत्न कंपनी कोचिन शिपयार्ड पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में फर्म ने स्टॉक की रेटिंग को BUY रखा और टारगेट प्राइस ₹441 कर दिया। 

NMDC Share

Canara Bank Securities और MOFSL ने नवरत्न पीएसयू शेयर को खरीदने की सलाह दी है। कैनरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 9 से 10 हफ्तों में कंपनी के शेयर 61.50 रुपये तक पहुंच सकते हैं। मोतिलाल ओसवाल ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹80 कर दिया है।

OIL India Share

MOFSL ने स्टॉक की रेटिंग को BUY रखा और टारगेट प्राइस ₹495 कर दिया। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 5 फीसदी से ज्यादा की तेजी आएगी।

Power Grid Share

ICICI Securities ने 25 फीसदी की तेजी की उम्मीद के साथ पावर ग्रिड के शेयर को खरीदने की सलाह दिया है। ब्रोकरेज ने शेयर की रेटिंग 361 रुपये प्रति शेयर कर दिया।  

Power Finance Share

MOFSL ने पावर फाइनेंस के शेयर को BUY रेटिंग के साथ 485 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। शेयर में मौजूदा कीमत से 22 फीसदी की तेजी आ सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jun 19, 2025