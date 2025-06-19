scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRIIL, Tata Comm. और Tejas Network शेयरों में आज कमाई का बंपर और आखिरी मौका - बैठे बिठाए इतनी होगी कमाई

ये तीनों शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। चलिए जानते हैं आपके अकाउंट में पैसे कब तक आएंगे और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 19, 2025 10:20 IST

Dividend Stocks Today: शेयर बाजार में गुरुवार को निवेशकों के पास कमाई के एक नहीं 3 मौके हैं। दरअसल आज Reliance Industrial Infrastructure, Tata Communications और Tejas Networks के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। 

ऐसे में अगर डिविडेंड से प्रॉफिट कमाना है तो आपके पास आज अंतिम मौका है। अगर आज के दिन तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। चलिए जानते हैं आपके अकाउंट में पैसे कब तक आएंगे और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?

Reliance Industrial Infrastructure Dividend 

कंपनी ने हर शेयर पर 3.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी की ये कंपनी निवेशकों को डिविडेंड की पेमेंट एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के एक हफ्ते में जारी करेगी। AGM गुरुवार 26 जून को होगा। इस हिसाब से 3 जुलाई तक डिविडेंड की पेमेंट हो सकती है।

Reliance Industrial Infrastructure Share Price

सुबह 10:09 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.32% या 3.05 रुपये चढ़कर 962.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.64% या 6.10 रुपये चढ़कर 962.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tata Communications Dividend 

कंपनी ने हर शेयर पर 25 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया है कि वो डिविडेंड की पेमेंट 10 जुलाई या इसके बाद जारी करेगी। 

Tata Communications Share Price

सुबह 10:11 बजे तक कंपनी का शेयर 1.88% या 31.95 रुपये गिरकर 1668.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.48% या 8 रुपये गिरकर 1,666.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tejas Networks Dividend 

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क ने हर शेयर पर 2.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 01 जुलाई के बाद करेगी। 

Tejas Networks Share Price

सुबह 10:12 बजे तक कंपनी का शेयर 0.97% या 6.80 रुपये गिरकर 692.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.32% या 2.20 रुपये गिरकर 693.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
