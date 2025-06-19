Dividend Stocks Today: शेयर बाजार में गुरुवार को निवेशकों के पास कमाई के एक नहीं 3 मौके हैं। दरअसल आज Reliance Industrial Infrastructure, Tata Communications और Tejas Networks के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं।

ऐसे में अगर डिविडेंड से प्रॉफिट कमाना है तो आपके पास आज अंतिम मौका है। अगर आज के दिन तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। चलिए जानते हैं आपके अकाउंट में पैसे कब तक आएंगे और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?

Reliance Industrial Infrastructure Dividend

कंपनी ने हर शेयर पर 3.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी की ये कंपनी निवेशकों को डिविडेंड की पेमेंट एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के एक हफ्ते में जारी करेगी। AGM गुरुवार 26 जून को होगा। इस हिसाब से 3 जुलाई तक डिविडेंड की पेमेंट हो सकती है।

Reliance Industrial Infrastructure Share Price

सुबह 10:09 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.32% या 3.05 रुपये चढ़कर 962.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.64% या 6.10 रुपये चढ़कर 962.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tata Communications Dividend

कंपनी ने हर शेयर पर 25 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया है कि वो डिविडेंड की पेमेंट 10 जुलाई या इसके बाद जारी करेगी।

Tata Communications Share Price

सुबह 10:11 बजे तक कंपनी का शेयर 1.88% या 31.95 रुपये गिरकर 1668.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.48% या 8 रुपये गिरकर 1,666.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tejas Networks Dividend

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क ने हर शेयर पर 2.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 01 जुलाई के बाद करेगी।

Tejas Networks Share Price

सुबह 10:12 बजे तक कंपनी का शेयर 0.97% या 6.80 रुपये गिरकर 692.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.32% या 2.20 रुपये गिरकर 693.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

