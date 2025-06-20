scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारदो भाईयों में हुई लड़ाई! इस खबर के बाद धड़ाम से गिरा टीवी शेयर; Maran ब्रदर्स पर लगा ये आरोप

दो भाईयों में हुई लड़ाई! इस खबर के बाद धड़ाम से गिरा टीवी शेयर; Maran ब्रदर्स पर लगा ये आरोप

Sun TV Network Share: आज के ट्रेडिंग सेशन में टीवी कंपनी के शेयर फोकस में है। सुबह बाजार खुलते ही Sun TV Network के शेयर में बिकवाली आई है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 20, 2025 12:27 IST

Sun TV share dispute: 20 जून 2025 (शुक्रवार) के ट्रेडिंग सेशन में सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड () के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर () 4 फीसदी से ज्यादा गिर गए। 

सुबह के करीब 10.53 बजे कंपनी के शेयर NSE पर 3.42 फीसदी गिरकर ₹591.40 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शेयरों में अचानक क्यों आई गिरावट?

शेयर में गिरावट के बीचे का कारण शेयरहोल्डिंग विवाद है। जी हां, दयानिधि मारन ने अपने भाई कलानिधि मारन, उनकी पत्नी कावेरी कलानिधि के साथ बाकी 6 लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इन नोटिस में उन्होंने इन लोगों पर शेयरहोल्डिंग में हेरा-फेरी का आरोप लगाया है।

दयानिधि मारन के अनुसार साल 2003 में उनके पिता एस.एन. मारन को कोमा की हालत में लंदन से चेन्नई लाया गया। इसके 7 दिन बाद कलानिधि ने बिना किसी सहमति या मंजूरी के खुद को कंपनी के 60 फीसदी शेयर अलॉट कर दिया था। 

नोटिस के अनुसार कलानिधि कंपनी के एक कर्मचारी थे। उन्हें इसके लिए शेयर नहीं मिलते थे, बल्कि सैलरी मिलती थी। लेकिन, कलानिधि ने अचानक ही खुद को मेजॉरिटी शेयरहोल्डर बना लिया था। इसके बाद कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से घटकर 20-20 फीसदी हो गई।  

दयानिधि ने लीगल नोटिस में मांग किया है कि कलानिधि कंपनी के पोजिशन को वापस 15 सितंबर 2003 की स्थिति में लाए। नोटिस में कहा गया है कि  एम.के. दयालु और एस.एन. मारन के कानूनी वारिसों को हक दिया जाए। इसके साथ ही उन्हें डिविडेंड और मुनाफा भी दिया जाए।

नोटिस में दी गई चेतावनी

लीगल नोटिस में आरोप के साथ चेतावनी भी दी गई है। कहा गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो सिविल, क्रिमिनल और रेगुलेटरी स्तर पर कार्रवाई होगी। लीगल नोटिस मिलने के बाद  कलानिधि मारन या कावेरी कलानिधि की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। 

कलानिधि मारन के पास कितनी हिस्सेदारी? 

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार  कलानिधि मारन के पास कंपनी की 75 फीसदी हिस्सेदारी है। वह देश के अमीर कारोबारियों में शुमार होते हैं। उनके पास 2.9 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ है। 

बता दें कि सन टीवी नेटवर्क के शेयर पिछले एक साल में 21 फीसदी गिरा है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 24,000 करोड़ रुपये है।

क्या है एक्सपर्ट की राय?

SEBI रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट बिटुपन मजूमदार ने Sun TV के शेयर प्राइस पर राय साझा की। उन्होंने कहा कि इस शेयर को ₹585-₹590 प्रति शेयर के भाव पर खरीदना चाहिए। स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹635 से ₹650 है। उन्होंने साफ कहा कि सन टीवी के शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। इस शेयर को ट्रेडिंग से उद्देश्य से खरीदना चाहिए। 
 

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 20, 2025