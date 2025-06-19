Gravita India Ltd के शेयर पर रखें नजर, MOFSL ने कहा- स्टॉक में 38 फीसदी की आएगी तेजी

ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal ने Gravita India Ltd को लेकर एक पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है। MOFSL की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के शेयर में 37% तक की तेजी की संभावना है। ब्रोकरेज ने Gravita के लिए ₹2,300 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय करते हुए ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है। फिलहाल Gravita India का शेयर ₹1,680.7 पर बंद हुआ था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों आएगी तेजी?

Motilal Oswal के अनुसार, सरकार द्वारा EPR (Extended Producer Responsibility) नियमों के उल्लंघन पर Environmental Compensation (EC) लागू करने से Gravita को बड़ा फायदा हुआ है। इसकी वजह से कंपनी की घरेलू स्क्रैप सोर्सिंग FY25 में 60% तक बढ़ी है। इससे कंपनी को सस्ते और स्थिर कच्चे माल की उपलब्धता मिली है।

घरेलू सोर्सिंग में बढ़ोतरी से Gravita की वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी में सुधार आया है। FY25 में जहां यह 85 दिन थी, वहीं FY26 में इसके 77 दिन और FY27 में 76 दिन रहने का अनुमान है। वहीं, ऑपरेशनल कैश फ्लो FY25 में ₹280 करोड़ से बढ़कर FY26 में ₹360 करोड़ और FY27 में ₹310 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। यह कैश फ्लो कंपनी के विस्तार और कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

रबर और लिथियम रीसाइक्लिंग से नई ग्रोथ

Gravita अब लीड के अलावा रबर और लिथियम आयन बैटरियों के रीसाइक्लिंग सेगमेंट पर फोकस कर रही है। ये प्रोजेक्ट फिलहाल प्रोटोटाइप फेज में हैं और FY26 तक शुरू होने की संभावना है। खासकर रबर सेगमेंट से कंपनी को अगले 3-4 साल में 70% CAGR से रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। यह स्ट्रैटेजी कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन नीति का हिस्सा है ताकि लीड पर डिपेंडेंसी कम हो सके।

Gravita का एक और फोकस एरिया है वैल्यू-एडेड लीड प्रोडक्ट्स, जिन पर बेस प्रोडक्ट्स की तुलना में 2-3% ज्यादा मार्जिन मिलता है। कंपनी की योजना FY25 तक वैल्यू-एडेड उत्पादों की हिस्सेदारी को 35% से बढ़ाकर 50% करने की है। इससे कंपनी को बाजार में बेहतर दाम मिल सकते हैं और मुनाफा भी बढ़ेगा।

सरकारी नियमों से होगा फायदा

सरकार ने हाल ही में ऑटोमोटिव बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत उन्हें 3 साल पहले बेची गई बैटरियों में से 90% का रीसाइक्लिंग करना अनिवार्य हो गया है।

सभी विश्लेषकों ने दी 'Buy' रेटिंग

Gravita पर कवर कर रहे सभी 6 विश्लेषकों ने 'Buy' रेटिंग दी है। यह कंपनी की रणनीतिक ग्रोथ, रीसाइक्लिंग सेगमेंट में विस्तार और वैल्यू-एडेड उत्पादों की वजह से है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि पिछले एक महीने में Gravita के शेयरों में 20.8% की गिरावट आई है, जिससे इसके शेयरों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।