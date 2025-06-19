आज शेयर बाजार बंद होने के बाद FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी Nestle India Ltd ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि 26 जून 2025 को कंपनी बोर्ड मीटिंग में Bonus Share जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करने जा रही है। बता दें कि, यह पहली बार होगा जब Nestle India अपने निवेशकों को बोनस शेयर देगी। कंपनी के इस एलान के बाद नेस्ले इंडिया के शेयर फोकस में रहेंगे।

गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 1.17 फीसदी गिरकर ₹2,313.30 प्रति शेयर पर बंद हुआ।

26 जून को होगी अहम बैठक

Nestle India ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए जानकारी दी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 26 जून 2025 को होगी। इस बैठक में कंपनी के विभिन्न प्रस्तावों के साथ-साथ बोनस शेयर (Bonus Issue) को लेकर भी चर्चा होगी। निवेशकों को उम्मीद है कि कंपनी इस फैसले से उन्हें अतिरिक्त लाभ देगी।

शेयर का हुआ पहले स्टॉक स्प्लिट

जनवरी 2024 में Nestle India ने शेयरों का स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) किया था। इसके बाद कंपनी ने अपने निवेशकों को कुल 5 बार डिविडेंड दिया। इन डिविडेंड्स की कुल रकम ₹42.5 प्रति शेयर रही, जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

मार्च 2025 की तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹885 करोड़ रहा, पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹934 करोड़ था। कंपनी की कुल इनकम मार्च तिमाही में 4.4% बढ़कर ₹5,504 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल ₹5,267.6 करोड़ थी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

साल 2025 की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयर में 6.6% की तेजी आई है। पिछले एक महीने में इसके शेयरों में लगभग 4% की गिरावट आई है। स्टॉक ने साल भर में 8.42 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वही, पांच साल में स्टॉक ने 43 फीसदी का रिटर्न दिया है।