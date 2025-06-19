₹15 से कम वाले मल्टीबैगर शेयर को खरीदने के लिए मची लूट,इ स एलान ने कर दिया बवाल

scorecardresearch
Pharma Stock: फार्मा कंपनी Welcure Drugs and Pharmaceuticals के शेयर में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

New Delhi,UPDATED: Jun 19, 2025 13:19 IST
19 जून के कारोबारी सत्र में फार्मा कंपनी Welcure Drugs and Pharmaceuticals के शेयर फोकस में है। कंपनी के स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। बता दें कि यह शेयर पेनी स्टॉक है। स्टॉक का प्राइस 5 फीसदी के अपर सर्किट लगने के बाद ₹14.42 प्रति शेयर हो गया है। 

शेयरों में क्यों आई तेजी? 

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे  ग्लोबल सोर्सिंग ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर का प्राइस 517 करोड़ रुपये है। ग्लोबल ऑर्डर मिलने की खबर के बाद कंपनी के स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई। 

थाईलैंड से मिला बड़ा ऑर्डर

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने 517 करोड़ रुपये की सोर्सिंग और खरीद सर्विस के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। यह एग्रीमेंट  थाईलैंड स्थित फॉर्च्यून सागर इम्पेक्स कंपनी लिमिटेड के साथ हुआ है। 

बता दें कि यह एक फी-बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें कंपनी कई तरह के  रेडी-टू-यूज मेडिसिन प्रोडक्ट को खोजने और खरीदने में मदद करने पर फीस कलेक्ट करना है। यह प्रोजेक्ट सितंबर 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Welcure Drugs and Pharmaceuticals Share Performance)

वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। शेयर ने पिछले एक महीने में 30 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, क साल में स्टॉक में 174 फीसदी की तेजी आई है। इसी तरह शेयर ने 5 साल में 2303 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52-वीक हाई 15.81 रुपये प्रति शेयर और 52-वीक लो 4.75 रुपये प्रति शेयर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 19, 2025