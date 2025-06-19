Brokerage Reports: ब्रोकरेज के रडार में ये 15 शेयर, आ गई रिपोर्ट; टारगेट प्राइस से जानें खरीदना कितना सही
Brokerage Reports: अगर आप बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको आर्टिकल में ब्रोकरेज के रडार में आने वाले 15 शेयरों का टारगेट प्राइस बता रहे हैं।
ब्रोकरेज फर्म ने कई सेक्टर के शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है। शेयर बाजार के निवेशकों को जरूर जानना चाहिए कि ब्रोकरेज इन शेयर पर क्या राय रखते हैं।
आइए, नीचे ब्रोकरेज की रडार में आने वाले 15 शेयरों का टारगेट प्राइस और रेटिंग के बारे में जानते हैं।
IT शेयर
आईटी सेक्टर पर ब्रोकरेज CLSA की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आईटी कंपनियां कॉस्ट कटिंग और वेंडर कंसोलिडेशन पर जोर दे रही है। CLSA का मानना है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में डिमांड ज्यादा है। वहीं,ऑटो सेक्टर की मांग कम है।
CLSA ने Infosys, Tech Mahindra और Persistent Systems के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। वहीं, LTIMindtree के स्टॉक होल्ड करने की सलाह दी।
Morgan Stanley ने अपनी रिपोर्ट में टेक महिंद्रा को ‘अंडरवेट’ की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस ₹1,575 कर दिया। वहीं, विप्रो के शेयर का टारगेट प्राइस ₹265 किया और रेटिंग ‘ईक्वल-वेट’ कर दिया।
मॉर्गन स्टेनली ने TCS, Infosys, Wipro,HCLTech, LTIMindtree और TechM के शेयर को प्राथमिकता दी है।
Trent शेयर
Trent के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म Macquarie की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में फर्म ने शेयर को Outperform रेटिंग दी। वहीं, टारगेट प्राइस 7,200 रुपये प्रति शेयर कर दिया।
Biocon शेयर
ब्रोकरेज फर्म HSBC ने बायोकॉन के शेयर को खरीदने की सलाह दी। फर्म ने शेयर का टारगेट प्राइस 390 रुपये कर दिया है।
Titan शेयर
ब्रोकरेज फर्म Citi ने टाइटन के शेयर की रेटिंग Neutral कर दी। वहीं,टाइटन के शेयर का रेटिंग 3,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया।
Kalyan Jewellers शेयर
Citi ने कल्याण ज्वैलर्स पर रिपोर्ट जारी किया है। फर्म ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस 650 रुपये प्रति शेयर कर दिया।