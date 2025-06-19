scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBrokerage Reports: ब्रोकरेज के रडार में ये 15 शेयर, आ गई रिपोर्ट; टारगेट प्राइस से जानें खरीदना कितना सही

Brokerage Reports: ब्रोकरेज के रडार में ये 15 शेयर, आ गई रिपोर्ट; टारगेट प्राइस से जानें खरीदना कितना सही

Brokerage Reports: अगर आप बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको आर्टिकल में ब्रोकरेज के रडार में आने वाले 15 शेयरों का टारगेट प्राइस बता रहे हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 19, 2025 11:26 IST
Brokerage Report
Brokerage Report

ब्रोकरेज फर्म ने कई सेक्टर के शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है। शेयर बाजार के निवेशकों को जरूर जानना चाहिए कि ब्रोकरेज इन शेयर पर क्या राय रखते हैं। 

आइए, नीचे ब्रोकरेज की रडार में आने वाले 15 शेयरों का टारगेट प्राइस और रेटिंग के बारे में जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

IT शेयर

आईटी सेक्टर पर ब्रोकरेज CLSA की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आईटी कंपनियां कॉस्ट कटिंग और वेंडर कंसोलिडेशन पर जोर दे रही है। CLSA का मानना है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में डिमांड ज्यादा है। वहीं,ऑटो सेक्टर की मांग कम है।

CLSA ने Infosys, Tech Mahindra और Persistent Systems के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। वहीं, LTIMindtree के स्टॉक होल्ड करने की सलाह दी। 

Morgan Stanley ने अपनी रिपोर्ट में टेक महिंद्रा को  ‘अंडरवेट’ की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस ₹1,575 कर दिया। वहीं, विप्रो के शेयर का टारगेट प्राइस ₹265 किया और रेटिंग ‘ईक्वल-वेट’ कर दिया।

मॉर्गन स्टेनली ने TCS, Infosys,  Wipro,HCLTech, LTIMindtree और TechM के शेयर को प्राथमिकता दी है। 

Trent शेयर

Trent के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म Macquarie की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में फर्म ने शेयर को Outperform रेटिंग दी। वहीं, टारगेट प्राइस 7,200 रुपये प्रति शेयर कर दिया। 

Biocon शेयर

ब्रोकरेज फर्म HSBC ने बायोकॉन के शेयर को खरीदने की सलाह दी। फर्म ने शेयर का टारगेट प्राइस 390 रुपये कर दिया है।

Titan शेयर 

ब्रोकरेज फर्म Citi ने टाइटन के शेयर की रेटिंग Neutral कर दी। वहीं,टाइटन के शेयर का रेटिंग 3,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया। 

Kalyan Jewellers शेयर

Citi ने कल्याण ज्वैलर्स पर रिपोर्ट जारी किया है। फर्म ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस 650 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 19, 2025