देश की सबसे बड़ी EV चार्जर बनाने वाली कंपनी Servotech Renewable Power System Ltd. ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। शानदार तिमाही नतीजे के बावजूद कंपनी के शेयर आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त 3.57 फीसदी गिरकर ₹137.93 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कैस रहा तिमाही नतीजा? (Servotech Renewable Q1 Result)

Servotech ने Q1FY26 में ₹12,513.59 लाख का स्टैंडअलोन रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही ₹9,775.48 लाख से 28% ज्यादा है। कंपनी का EBITDA 63.65% की छलांग लगाकर ₹1,423.17 लाख हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये ₹869.66 लाख था।

कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 37% बढ़कर ₹2,657.36 लाख रहा। वहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) 59.25% की बढ़त के साथ ₹1,003.98 लाख और नेट प्रॉफिट (PAT) 59.18% उछलकर ₹755.06 लाख हो गया।

कंपनी के कंसोलिडेटेड आंकड़े भी मजबूत दिखे। कंपनी का रेवेन्यू 21.99% बढ़कर ₹13,716.54 लाख रहा। वहीं, EBITDA 26.87% की बढ़त के साथ ₹1,083.18 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 27.57% बढ़कर ₹2,600.34 लाख पर पहुंचा।

Servotech Renewable के बारे में

Servotech Renewable Power System Ltd. इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और सोलर सॉल्यूशंस में भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है। कंपनी AC और DC EV चार्जर बनाती है, जो कमर्शियल और घरेलू दोनों सेगमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इसका फोकस भारत में EV टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।

Servotech Renewable शेयर परफॉर्मेंस

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 6 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में शेयर में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। साल 2025 में अब तक स्टॉक 17 फीसदी गिर गया है। पिछले एक साल में स्टॉक में 11 फीसदी की तेजी आई है। लॉन्ग टर्म यानी 5 साल में शेयर ने 5,373.41 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।