एथर ने 450X मॉडल के लिए लॉन्च किया नया 'इनफिनिटी क्रूज' कंट्रोल फीचर्स - आसानी से कर सकेंगें अपडेट

एथर एनर्जी (Ather Energy) ने अपने लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X के लिए एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है। कंपनी ने इसमें 'इनफिनिटी क्रूज' (Infinite Cruise) फीचर जोड़ दिया है, जो अब तक केवल उनके प्रीमियम मॉडल एथर एपेक्स 450 तक ही सीमित था। यह अपडेट ओवर-द-एयर (OTA) के जरिए दिया जा रहा है, यानी ग्राहकों को इसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

भारतीय सड़कों के लिए खास 'क्रूज'

आमतौर पर गाड़ियों में मिलने वाला क्रूज कंट्रोल हाईवे पर एक जैसी रफ्तार के लिए होता है, लेकिन एथर का यह सिस्टम शहर के भारी ट्रैफिक को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

यह 10 किमी प्रति घंटा जैसी कम रफ्तार से लेकर 90 किमी प्रति घंटा तक काम कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि अगर आप ब्रेक लगाते हैं या अचानक तेजी से रेस देते हैं, तो यह सिस्टम बंद नहीं होता। यह अपने आप नई रफ्तार के हिसाब से सेट हो जाता है, जिससे बार-बार बटन दबाने का झंझट खत्म हो जाता है।

ऊबड़-खाबड़ रास्तों और ढलान पर भी कंट्रोल

इस नए फीचर में तीन खास तकनीकें शामिल हैं। पहली 'सिटी क्रूज', जो ट्रैफिक के हिसाब से रफ्तार घटाती-बढ़ाती है। दूसरी 'हिल कंट्रोल', जो फ्लाईओवर या ढलान पर स्कूटर की स्पीड को एक समान बनाए रखती है। और तीसरी 'क्रॉल कंट्रोल', जो खराब या फिसलन भरे रास्तों पर स्कूटर को धीरे और सुरक्षित तरीके से चलाने में मदद करती है।

कंपनी का दावा है कि इससे बार-बार रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चालक की थकान कम होगी।

पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा फायदा

एथर ने उन 44,000 ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर दी है जिन्होंने 1 जनवरी 2025 के बाद 450X खरीदा है। कंपनी ने बताया कि इन मॉडल्स में जरूरी हार्डवेयर पहले से मौजूद था, इसलिए इन्हें भी मुफ्त सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह नया फीचर मिल जाएगा।

एथर के सह-संस्थापक तरुण मेहता ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है। बेंगलुरु में एथर 450X की शुरुआती कीमत फिलहाल 1,47,998 रुपये (एक्स-शोरूम) है।