scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSensex Nifty Today: ट्रंप कै टैरिफ के अलावा इन 3 कारणों से भी टूटा बीएसई और एनएसई

Sensex Nifty Today: ट्रंप कै टैरिफ के अलावा इन 3 कारणों से भी टूटा बीएसई और एनएसई

Reliance Industries, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Bharti Airtel, Titan और State Bank of India जैसे दिग्गज शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में अधिक दबाव देखने को मिला।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 31, 2025 11:19 IST

Share Market: गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ और रूस से आयात पर संभावित पेनाल्टी के चलते भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी गई। सुबह 10:30 बजे तक Sensex 618.88 अंक गिरकर 80,862.98 और Nifty 183.80 अंक लुढ़ककर 24,671.25 पर ट्रेड कर रहा था। Reliance Industries, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Bharti Airtel, Titan और State Bank of India जैसे दिग्गज शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में अधिक दबाव देखने को मिला।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बाजार के गिरावट का मुख्य कारण?

1. अमेरिकी टैरिफ और पेनाल्टी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से सभी भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही, भारत के रूस से तेल और सैन्य साजो-सामान की खरीद पर पेनाल्टी भी लगाने की बात कही है। Geojit Financial Services के वी. के. विजयकुमार ने कहा कि 25% टैरिफ और रूसी आयात पर पेनाल्टी भारत के निर्यात पर निगेटिव असर डाल सकती है और निकट अवधि की जीडीपी ग्रोथ को भी प्रभावित कर सकती हैं।

2. एफआईआई बिकवाली: बुधवार को Foreign Institutional Investors (FIIs) ने ₹850.04 करोड़ के शेयर बेचे। एफआईआई की लगातार बिकवाली ने भारतीय बाजार पर दबाव बनाया है जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है।

3. कमजोर वैश्विक संकेत: एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया, चीन और हांगकांग के इंडेक्स लाल निशान में रहे। अमेरिकी बाजार भी बुधवार रात मिली-जुली स्थिति में बंद हुए, जिससे भारतीय निवेशकों की सतर्कता बढ़ी।

4. दबाव में रुपया: आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप के बाद गुरुवार को रुपया 14 पैसे सुधरकर 87.66 पर पहुंचा। हालांकि, बुधवार को यह 89 पैसे की तेज गिरावट के साथ तीन साल का सबसे बड़ा सिंगल डे नुकसान दर्ज कर चुका था। कमजोर रुपया आयात लागत बढ़ाता है और व्यापार घाटा बिगाड़ सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 31, 2025