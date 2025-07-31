बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू से मचा बवाल: आधार-पैन-वोटर कार्ड से नहीं साबित होगी नागरिकता
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिव्यू किया जा रहा है। इस रिव्यू ने लोगों की नागरिकता पर सवाल उठा दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग के अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं देते हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे वोटर लिस्ट रिव्यू (Voter List Review in Bihar) ने लोगों की नींद उड़ा दी है। दरअसल, चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), राशन कार्ड (Ration Card) और वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) को अमान्य माना है। इसका मतलब है कि इन डॉक्यूमेंट्स से आप साबित नहीं कर सकते कि आप भारतीय नागरिक हैं।
बिहार में क्यों मचा है बवाल?
चुनाव आयोग बिहार में विशेष पुनरीक्षण अभियान (Special Revision) चला रहा है। इसमें नाम जुड़वाने के लिए जिन 11 दस्तावेजों को सही माना गया है, वो ज्यादातर सरकारी या अर्द्धसरकारी ऑफिस से जुड़े होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक की मार्कशीट, सरकारी पहचान पत्र, भूमि दस्तावेज आदि हैं।
गांव-देहात के लोगों के पास इनमें से कई दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में नाम जुड़वाना मुश्किल हो गया है और यही बात राजनीतिक विवाद बन गई है।
आधार कार्ड क्यों नहीं मान्य है?
आधार कार्ड देश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज है, लेकिन UIDAI (Aadhaar बनाने वाली संस्था) ने साफ कहा है कि आधार सिर्फ पहचान के लिए है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं। आधार एक्ट की धारा 9 के मुताबिक आधार नंबर का मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है।
पैन कार्ड और राशन कार्ड भी मान्य नहीं
पैन कार्ड टैक्स से जुड़ा डॉक्यूमेंट है। यह NRI या विदेशी नागरिकों को भी मिल सकता है। राशन कार्ड तो राज्यों में गरीबों को सस्ते अनाज देने के लिए होता है, जिससे नागरिकता साबित नहीं होती।
चौंकाने वाली बात यह है कि चुनाव में वोट देने वाला वोटर कार्ड भी अब नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा। चुनाव आयोग का तर्क है कि पहले यह कार्ड गलत तरीके से भी बनाए जा सकते थे, इसलिए नए लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए इसे आधार नहीं बनाया जा सकता।
कैसे साबित होगी आपकी नागरिकता
नागरिकता साबित करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी गई है, उनमें सबसे मजबूत पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, सरकारी पहचान पत्र, और परिवार रजिस्टर हैं। इनसे साबित होता है कि व्यक्ति भारत में जन्मा है या उसके माता-पिता भारतीय हैं।