Aadhaar Card: आधार कार्ड अब पहचान से कहीं ज्यादा, स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं, सिम कार्ड, गैस कनेक्शन लेने की चाबी बन गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इसको लेकर अब बच्चों के लिए एक जरूरी अलर्ट जारी किया है।

UIDAI ने साफ तौर पर कहा है कि 5 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए बायोमैट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है। यह अपडेट अभी फ्री में किया जा रहा है, लेकिन 7 साल की उम्र के बाद इसके लिए ₹100 का शुल्क देना पड़ेगा। बच्चों का यह अपडेट न केवल जरूरी है बल्कि स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी अनिवार्य है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर UIDAI ने लिखा कि समय पर बायोमैट्रिक अपडेट नहीं होने पर बाल आधार डिएक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बच्चे को जरूरी सेवाओं से वंचित होना पड़ सकता है।

UIDAI has reiterated the importance of completing the Mandatory Biometric Update (MBU) for children who have attained the age of seven but have not yet updated their biometrics in Aadhaar. This is an existing requirement under Aadhaar, and parents or guardians can update the… pic.twitter.com/KQmQU92G5Q — Aadhaar (@UIDAI) July 16, 2025

0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए बनने वाला ‘बाल आधार’ बिना बायोमैट्रिक के जारी होता है। इस नीले रंग के कार्ड में केवल फोटो, नाम, जन्मतिथि, पता और माता-पिता की जानकारी होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और लेटेस्ट फोटो के साथ पहला बायोमैट्रिक अपडेट करना जरूरी हो जाता है।

UIDAI ने बताया कि यह प्रक्रिया देशभर के आधार सेवा केंद्रों पर की जा सकती है। नियामक निकाय SMS के जरिए भी अभिभावकों को इसकी जानकारी दे रहा है।

यूआईडीएआई की सलाह हैकि आधार जीवन को आसान बनाता है। अभिभावक बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट को प्राथमिकता दें। इससे लापरवाही उनके आधार के अस्थायी निष्क्रिय होने का कारण बन सकती है।

यह चेतावनी हर उस परिवार के लिए अहम है, जिनके बच्चे बाल आधार के दायरे में आते हैं। UIDAI के मुताबिक कुछ मिनटों का यह काम भविष्य में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से जुड़े रहने की गारंटी बन सकता है।