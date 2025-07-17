17 जुलाई 2025 को Elitecon International Ltd के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा है। बीएसई पर स्टॉक का प्राइस ₹119.11 हो गया है, जो इसका 52 वीक हाई है। दिलचस्प बात ये है कि ये तेजी उस समय देखने को मिली है जब कंपनी ने एक बड़ी डील को फिलहाल रोकने का ऐलान किया है।

क्या है मामला?

कंपनी ने 16 जुलाई को हुई बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया कि वो Prime Place Spices Trading LLC के 100% शेयर खरीदने की डील को फिलहाल रोक रही है। कंपनी ने इस डील को पहले मंजूरी दी थी, लेकिन कानूनी और वित्तीय जांच के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आईं।

कंपनी को डील से जुड़े अहम डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। इससे कंपनी को यह फैसला लेना पड़ा कि जब तक साफ और भरोसेमंद जानकारी नहीं मिलती, तब तक यह डील अस्थायी रूप से रद्द रहेगी।

डील के होल्ड पर जाने के बावजूद Elitecon का शेयर चढ़ना इस बात का संकेत है कि बाजार को कंपनी के सतर्क और जिम्मेदार रवैये पर भरोसा है। निवेशकों को लगता है कि कंपनी बिना पुख्ता जानकारी के कोई जोखिम नहीं ले रही, और यह लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है।

कैंसिल हुई EGM

Elitecon ने जो Extra Ordinary General Meeting (EGM) 6 अगस्त 2025 को बुलाई थी, जिसमें इस डील को शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है।

कंपनी ने Prime Place Spices को 16 अगस्त 2025 तक का समय दिया है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी मुहैया कराएं। अगर ऐसा नहीं होता तो डील को पूरी तरह रद्द मान लिया जाएगा।

शेयर की परफॉर्मेंस

Elitecon के शेयर ने पिछले एक महीने में 106.79 फीसदी चढ़े हैं। साल 2025 में अब तक शेयर ने 1,048.60 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने जनवरी 2025 में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 11 लाख से ज्यादा हो चुकी होती। शेयर ने एक साल में 10,728.18 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में स्टॉक ने 8,788.81 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया।