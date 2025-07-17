अगर आप शॉर्ट-टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो Sindhu Trade Links Ltd के शेयर पर नजर बनाए रखें। गुरुवार के सत्र में कंपनी के शेयर में 6 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। दोपहर 12.30 बजे के करीब कंपनी के शेयर 32.88 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था।

ब्रोकरेज फर्म Anand Rathi Investment Services ने इस स्मॉल कैप स्टॉक को 'Pick of the Month' बताया है। कंपनी के एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक ₹36 तक का टारगेट छू सकता है।

क्या कहते हैं एनालिस्ट?

Anand Rathi के रिसर्च एनालिस्ट जिगर शांतिलाल पटेल का कहना है कि इस स्टॉक का टेक्निकल सेटअप अभी "बुलिश" है। उन्होंने कहा कि यह स्टॉक अपने सालाना Camarilla Pivot लेवल ₹29.80 के ऊपर क्लीन ब्रेकआउट दे चुका है और फिलहाल उसी के ऊपर टिके रहना शेयर के लिए एक मजबूत संकेत है।

शेयर फिलहाल VWAP के हायर बैंड पर बना हुआ है, जो एक तरह का टेक्निकल सपोर्ट माना जाता है। इन सभी संकेतों के चलते एनालिस्ट्स को भरोसा है कि स्टॉक में अभी और तेजी आ सकती है।

Anand Rathi का कहना है कि इस स्टॉक को ₹29 से ₹31 के बीच खरीदना अच्छा मौका है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹36 रखा गया है। हालांकि, अगर शेयर किसी दिन ₹27 से नीचे बंद होता है तो उस दिन के क्लोजिंग पर स्टॉप-लॉस लगाना जरूरी है।

Sindhu Trade Links Ltd. शेयर परफॉर्मेंस

Sindhu Trade Links Ltd. के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 20 फीसदी तक चढ़ गए। साल 2025 में स्टॉक में 47 फीसदी की तेजी आई है। एक साल में शेयर ने 75.08 फीसदी का रिटर्न दिया है। शेयर ने पांच साल में 42.34 फीसदी का रिटर्न दिया है।