6,300% रिटर्न देने वाली कंपनी का बड़ा ऐलान, अब स्कूलों में सिखाई जाएगी AI और कोडिंग
Penny Stock: स्टॉक मार्केट में कई ऐसे छोटे शेयर भी होते हैं जो निवेशकों को मालामाल कर देते हैं। Eraaya भी इनमें से एक है। कंपनी ने हाल ही में एजुकेशन सेक्टर में बड़ा फैसला लिया है।
Eraaya Lifespaces Ltd ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो बच्चों की पढ़ाई से लेकर निवेशकों तक के लिए फायदेमंद हो सकता है। कंपनी की एडटेक शाखा Ebix Smartclass ने Ebix AI School नाम से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मकसद भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को छोटी क्लास से ही AI, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसी डिजिटल दुनिया की जरूरी चीजें सिखाना है।
बच्चों के लिए नया जमाना की पढ़ाई
16 जुलाई 2025 को दिल्ली में यह नया कोर्स लॉन्च किया गया। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर सोचने की कैपेसिटी और कोडिंग सिखाई जाएगी।
इस प्रोग्राम की पढ़ाई बच्चों के क्लास के हिसाब से तय होगी। इसका मतलब क्लास 1 के लिए अलग और क्लास 12 के लिए अलग होगा। इसमें खेल-खेल में पढ़ाई, AI से चलने वाले प्रोजेक्ट, और मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ने की सुविधा भी मिलेगी। बच्चों को 24 घंटे मदद करने वाला एक AI टीचर असिस्टेंट भी दिया जाएगा।
पूरे देश में होगा रोलआउट
फिलहाल ये प्रोग्राम उन स्कूलों में शुरू किया गया है, जो पहले से Ebix Smartclass का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 2025 के अंत तक इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। कंपनी का मानना है कि यह प्रोग्राम बच्चों को आने वाले डिजिटल समय के लिए तैयार करेगा।
कंपनी की बोर्ड मीटिंग भी चर्चा में
21 जुलाई 2025 को दिल्ली के ओबेरॉय होटल में Eraaya Lifespaces की बोर्ड मीटिंग होगी। इसमें कंपनी अपने सारे बिजनेस की समीक्षा करेगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कंपनी कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदे या किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा कुछ कानूनी और जरूरी बातों पर भी चर्चा होगी।
कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
कंपनी की FY25 में कुल कमाई ₹22.32 करोड़ रही और मुनाफा ₹25.87 करोड़ हुआ। चौथी तिमाही में कंपनी को 6 करोड़ रुपये का घाटा भी हुआ।
कंपनी के शेयर ने पिछले तीन सालों में 6,300% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने ₹1 लाख लगाया होता तो आज वह ₹63 लाख तक पहुंच सकता था। इसके अलावा हाल ही में प्रमोटर्स ने भी 14 लाख शेयर खरीदे। इस खरीद के बाद निवेशकों को उम्मीद है कि स्टॉक में तेजी आ सकती है।