scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: सोने की कीमत में मामूली तेजी, चांदी स्थिर - चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट भाव

Gold, Silver Price Today: सोने की कीमत में मामूली तेजी, चांदी स्थिर - चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट भाव

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 17, 2025 13:08 IST

Gold Silver Rates Today : गुरुवार को सोने की रिटेल कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिल रही है वहीं चांदी की कीमतें आज स्थिर हैं। दिल्ली में सोना 50 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। 

वायदा कारोबार की बात करें तो यहां गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:45 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.55% या 538 रुपये गिरकर 97250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

advertisement

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक0.05% या 56 रुपये गिरकर 111579 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9737 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8919 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,24,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,380 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,24,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 17, 2025