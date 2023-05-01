Jio Cinema: जल्द होगी पेड, फ्री नहीं मिलेगा सबकुछ

समय के साथ, Jio Cinema एक लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है जो बिना किसी अतिरिक्त पैसे के कई Web Series और फिल्में पेश करता है। जैसे ही इसने IPL 2023 की स्ट्रीमिंग शुरू की, प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता के साथ-साथ दर्शकों की संख्या भी आसमान छू गई। हालांकि, Jio Cinema लंबे समय तक फ्री नहीं रहेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म अपनी सामग्री के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेने की योजना बना रहा है और जल्द ही Paid Plan पेश करेगा। हालांकि, आईपीएल मैच यूजर्स के देखने के लिए Free रहेंगे।

advertisement



पेड प्लान पेश करने की जियो की योजना अन्य प्रमुख ओटीटी खिलाड़ियों जैसे Netflix, Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक प्रयास है, जिसमें 100 से अधिक नई फिल्में और वेब श्रृंखलाएं शामिल हैं। Jio में मीडिया और कंटेंट बिजनेस प्रेसिडेंट ज्योति देशपांडे ने ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि प्लेटफॉर्म अपनी पेशकशों का विस्तार करने और प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए अपनी पेशकशों में 100 से अधिक फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं को जोड़ने की योजना बना रहा है।

Also Read: RIL Results: शानदार नतीजों के बाद रिलायंस का ये बड़ा कदम

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि Jio टैरिफ को 'दर्शकों के लिए सरल' रखने की योजना बना रहा है ताकि इसे सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। हालांकि कंपनी द्वारा अभी तक योजनाओं के अंतिम टैरिफ का खुलासा नहीं किया गया है। Jio Cinema की अपनी स्ट्रीमिंग लाइब्रेरी के विस्तार के बारे में बात करते हुए, हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि उपयोगकर्ताओं को जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर Hotstar शो का अनुभव मिलेगा।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायकॉम 18 ने लोकप्रिय हॉलीवुड सामग्री को JioCinema पर लाने के लिए वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ एक सौदा किया है। यह साझेदारी JioCinema को HBO सामग्री और Game Of Thrones, उत्तराधिकार और आने वाली Harry Porter श्रृंखला जैसे वार्नर ब्रदर्स शो की पेशकश करने की अनुमति देगी। पहले, HBO सामग्री Disney+ Hotstar ऐप पर उपलब्ध थी, लेकिन उनकी साझेदारी 31 मार्च को समाप्त हो गई।