Market Capitalization के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी Reliance ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही में RIL का कंसॉलिडेटेड नेट मुनाफा 19,299 करोड़ रुपये रहा है जबकि पिछले साल इसी दौरान मुनाफा करीब 16,203 करोड़ रुपये रहा था। इसका मतलब सालाना आधार पर मुनाफे में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

advertisement

ऑयल टू केमिकल बिजनेस

अब कंपनी के सभी बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के ऑयल टू केमिकल की बात करते हैं। O2C कारोबार में पिछली तिमाही के मुकाबले आय 1.44 लाख करोड़ रुपये से घटकर 1.28 लाख करोड़ रह गई है। वहीं एबिटा की बात करें तो इस बार 14,194 करोड़ रहा जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 11,891 करोड़ रुपये रहा था।

रिलायंस रिटेल

कंपनी के रिटेल सेगमेंट की बात करें तो इसमें शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है। चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 12.9 प्रतिशत बढ़कर 2,415 करोड़ रुपये रहा है जबकि ग्रॉस रेवेल्यू साल दर साल आधार पर करीब 19 प्रतिशत बढ़कर 69,288 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 58,017 करोड़ रुपये रहा था। वहीं एबिटा को देखें तो ये 32.6 प्रतिशत बढ़कर 4,914 करोड़ हो गया है। कंपनी के ओर से चौथी तिमाही में 966 नए स्टोर्स खोले गए हैं यानि की अब देश में रिलायंस रिटेल के कुल स्टोर 18,040 हो गए हैं।

रिलायंस JIO

अब बात करते हैं टेलीकॉम बिजनेस के बारे में, वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13 प्रतिशत बढ़कर 4716 करोड़ रुपए हो गया है जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये 4173 करोड़ रुपए था। कंपनी का रेवेन्यू 23,394 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 20,901 करोड़ रुपये था यानि कि करीब 11% की ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं एबिटा की बात करें तो 12,315 करोड़ रुपये है वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 10,554 करोड़ रहा यानि करीब 16 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

Also Read: आपके पास है RIL का शेयर? समझिए क्या होने वाला है?

न्यू एनर्जी लिमिटेड का मर्ज नहीं

इसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा एलान किया है कि वो अपनी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड यानि RNEL को अपने साथ मर्ज नहीं करेगी। ये फैसला कंपनी की बोर्ड बैठक में लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल रिलायंस की ओर से ये कहा गया था कि RNEL का विलय किया जाएगा। इस बैठक में न्यू एनर्जी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर की समीक्षा भी की गई है।