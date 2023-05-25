एक्सपायरी के दिन बाज़ार में निचले स्तर से रिकवरी, ITC, Airtel टॉप गेनर

आज मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 18,330 के ऊपर उछला, जबकि सेंसेक्स करीब 100 अंक चढ़ा। बैंक निफ्टी ने भी 43,719 के स्तर को छुआ। टॉप गेनर्स में ITC और Bharti Airtel थे, जबकि एचडीएफसी ट्विन्स टॉप ड्रैगर्स रहे। सत्र की शुरुआत घरेलू सूचकांकों के लाल रंग में खुलने के साथ हुई। हालांकि, जैसे-जैसे दिन चढ़ा, दिन के निचले स्तर से रिकवरी हुई और सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। सुबह के सत्र में एनएसई निफ्टी 50 17.80 अंक या 0.10% गिरकर 18,267.60 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 35.97 अंक या 0.06% गिरकर 61,737.81 पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन बाद में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली।

निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आईटीसी, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी और इंफोसिस थे। दूसरी ओर, टॉप लूजर्स में एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टीसीएस थे। ब्रोडर बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों ने 0.36% तक की बढ़त दर्ज करते हुए बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया।

