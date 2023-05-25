एक्सपायरी के दिन बाज़ार में निचले स्तर से रिकवरी, ITC, Airtel टॉप गेनर

scorecardresearch
DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: May 25, 2023 17:57 IST
आज मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 18,330 के ऊपर उछला, जबकि सेंसेक्स करीब 100 अंक चढ़ा। बैंक निफ्टी ने भी 43,719 के स्तर को छुआ। टॉप गेनर्स में ITC और Bharti Airtel थे, जबकि एचडीएफसी ट्विन्स टॉप ड्रैगर्स रहे। सत्र की शुरुआत घरेलू सूचकांकों के लाल रंग में खुलने के साथ हुई। हालांकि, जैसे-जैसे दिन चढ़ा, दिन के निचले स्तर से रिकवरी हुई और सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। सुबह के सत्र में एनएसई निफ्टी 50 17.80 अंक या 0.10% गिरकर 18,267.60 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 35.97 अंक या 0.06% गिरकर 61,737.81 पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन बाद में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। 

Also Read: LIC के निवेशक क्या करें, यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब?

निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आईटीसी, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी और इंफोसिस थे। दूसरी ओर, टॉप लूजर्स में एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टीसीएस थे। ब्रोडर बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों ने 0.36% तक की बढ़त दर्ज करते हुए बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया।

सेक्टरों में, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1% से अधिक चढ़ा , इसके बाद निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स था, जो 0.6% बढ़ा । दूसरी ओर, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.45% बंद हुआ , इसके बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.06% नीचे बंद हुआ। कुल मिलाकर, भारतीय बाजारों ने भारी उतार-चढ़ाव का अनुभव किया। हालांकि बाद में शेयर बाज़ार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। ब्रोडर सूचकांकों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
