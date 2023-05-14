scorecardresearch
Jio सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च, मुकेश अंबानी ने फिर छेड़ा प्राइस वॉर!

Jio सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च, मुकेश अंबानी ने फिर छेड़ा प्राइस वॉर!

Reliance के OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने अपने सालाना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान का एलान कर दिया है। जिससे अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स की टेंशन और बढ़ गई है। अब आपको जियो सिनेमा का कंटेंट देखने के लिए सालाना आधार पर 999 रुपए चुकाने होंगे। अब जानते हैं कि जियो सिनेमा के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान में दर्शकों को क्या मिलेगा?

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 14, 2023 18:10 IST
Jio सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च, मुकेश अंबानी ने फिर छेड़ा प्राइस वॉर!
Jio सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च, मुकेश अंबानी ने फिर छेड़ा प्राइस वॉर!

Reliance के OTT प्लेटफॉर्म Jio Cinema ने अपने सालाना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान का एलान कर दिया है। जिससे अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स की टेंशन और बढ़ गई है। अब आपको जियो सिनेमा का कंटेंट देखने के लिए सालाना आधार पर 999 रुपए चुकाने होंगे।

अब जानते हैं कि जियो सिनेमा के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान में दर्शकों को क्या मिलेगा? तो सालाना 999 के सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पोटर, सक्सेशन और डिस्कवरी जैसे मूवी और शोज देख सकेंगे। इसके लिए मुकेश अंबानी ने हॉलीवुड के जाने-माने प्रोडक्शन हाउस वॉर्नर ब्रदर्स और HBO के साथ टाइअप किया है। इतना ही नहीं इस प्लान के तहत यूजर्स अपने अकाउंट को एक साथ 4 डिवाइस में लॉग-इन कर सकते हैं। प्ले स्टोर की जानकारी के मुताबिक जियो सिनेमा एप को अब तक 10 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। अभी जियो सिनेमा पर कुछ भी देखने के लिए आपको कोई फीस नहीं चुकानी होती। 

आपको बता दें कि इससे पहले HBO का डिज्नी+ हॉटस्टार के साथ टाइअप था। ये पार्टनरशिप 31 मार्च 23 को खत्म हो गई थी। जिसके चलते भारतीय दर्शक HBO के गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शोज स्ट्रीम नहीं कर पा रहे थे। वार्नर ब्रदर्स HBO की पैरेंट कंपनी है।

वहीं दूसरी ओर ब्रोकरेज इलारा कैपिटल की सीनिरयर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च करण तौरानी का साफ कहना है कि जियो सिनेमा के जरिए IPL मैच को फ्री में दिखाने से कंपनी को फायदा मिला है। इस साल IPL की शुरुआती 5 हफ्तों में जियो सिनेमा के 1,300 करोड़ वीडियो व्यूज गए हैं। वहीं दूसरी ओर करण तुलानी का कहना है कि जियो सिनेमा का 999 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान अपने राइवल्स पर भारी पड़ने की उम्मीद है क्योंकि अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स सभी का सालाना सब्सक्रिप्शन प्लान 1000 से 2000 रुपए की रेंज ब्रैंड में हैं। जबकि जियो सिनेमा का 999 रुपए में हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में सब्सक्राइर्ब्स का बड़ा शिफ्ट जियो सिनेमा की ओर देखा जा सकता है। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस की कंपनी Viacom 18 ने IPL के डिजिटल राइट्स को साल 2023 से 2027 के लिए 23,758 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं डिज्नी+ हॉटस्टार ने T20 टूर्नामेंट के टीवी राइट्स के लिए 23,575 करोड़ रुपए चुकाए हैं। जो कि साल 2023 से 2027 के लिए ही हैं। 

 एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक इस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 7 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। इस सेक्टर में बादशाहत हासिल करने के लिए पहले से ही OTT एग्रीगेटर में सब्सक्राइबर बेस अपनी ओर खींचने की लड़ाई चल रही है। ऐसे में 999 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान के जरिए मुकेश अंबानी ने एक बार फिर प्राइस वॉर छेड़ दिया है।

