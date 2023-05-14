Adani Transmission QIP के जरिए फंड जुटाएगी
Adani Transmissionने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए 8,500 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पहले अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी Adani Enterprises ने FPO से पैसे जुटाने का ऐलान किया था लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी शेयरों में भारी बिकवाली हो गई।
Adani Transmission Limited ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए 8,500 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है।
हालांकि इस प्रस्ताव के लिए निवेशकों से भी मंजूरी लेनी होगी। Adani Transmission से पहले Adani Eneterprise के बोर्ड ने फंड जुटाने की मंजूरी दी है।
इससे पहले अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी Adani Enterprises ने FPO से पैसे जुटाने का ऐलान किया था लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी शेयरों में भारी बिकवाली हो गई। जिसके बाद कंपनी ने अपना FPO वापस ले लिया। अब फिर से Adani Enterprises ने फिर से फंड जुटाने का ऐलान किया है।
