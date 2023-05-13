Adani Green की बोर्ड बैठक टली, 24 मई को होगी
Adani Green Energy की बोर्ड बैठक टल गई है। ये बैठक आज होनी थी लेकिन अब ये 24 मई को होगी। अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी ग्रीन और अदाणी ट्रांसमिशन ने फंड जुटाने के लिए बैठक करने की घोषणा की थी लेकिन अदाणी ग्रीन ने आज अपनी प्रस्तावित बैठक को रद्ध कर दिया है।
Adani Green Energy की बोर्ड बैठक टल गई है। ये बैठक आज होनी थी लेकिन अब ये 24 मई को होगी।
Also Read: Adani-Hindenburg मामले में सुनवाई अगली 15 मई को
Company ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक को रिशिड्यूल किया गया है और अब 24 मई को होगी। अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी ग्रीन और अदाणी ट्रांसमिशन ने फंड जुटाने के लिए बैठक करने की घोषणा की थी लेकिन अदाणी ग्रीन ने आज अपनी प्रस्तावित बैठक को रद्ध कर दिया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अदाणी मामले पर सुनवाई हुई थी अब अगली सुनवाई 15 मई को होगी। सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस चंद्रचूड ने कहा था कि इस मामले में 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की जाए, अदालत 6 महीने का समय नहीं दे सकती है।