Newsशेयर बाज़ारस्मॉल कैप रिटेल चेन स्टॉक में बड़ी रैली! 5% दौड़ा शेयर - कीमत अभी भी ₹20 से कम

स्मॉल कैप रिटेल चेन स्टॉक में बड़ी रैली! 5% दौड़ा शेयर - कीमत अभी भी ₹20 से कम

एनएसई पर लिस्ट यह शेयर दोपहर 2:34 बजे तक 4.53% या 0.74 रुपये चढ़कर 17.07 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस कंपनी का मार्केट कैप 278.95 करोड़ रुपये है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 22, 2025 14:49 IST

सुपरमार्केट रिटेल चेन चलाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड (Osia Hyper Retail Limited) के शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। एनएसई पर लिस्ट यह शेयर दोपहर 2:34 बजे तक 4.53% या 0.74 रुपये चढ़कर 17.07 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस कंपनी का मार्केट कैप 278.95 करोड़ रुपये है। 

इस शेयर का एक का उच्चतम स्तर 33.08 रुपये है जो स्टॉक ने 18 सितंबर 2025 को बनाया था और इस शेयर का एक साल का निचला स्तर 11.31 है जो स्टॉक ने 14 अगस्त 2025 को बनाया था।

अगर इस शेयर की प्राइस हिस्ट्री देखें तो पिछले 5 दिन में स्टॉक 9 प्रतिशत, पिछले 6 महीने में 5 प्रतिशत, पिछले 1 साल में 43 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 43 प्रतिशत चढ़ा भी है। YTD आधार पर देखें तो साल 2025 में अब तक स्टॉक करीब 42 प्रतिशत टूट चुका है। 

Osia Hyper Q2 FY26 Results

Q2 में कंपनी की बिक्री 5.01% बढ़कर ₹373.04 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹355.23 करोड़ थी। इसके अलावा सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 55.49% बढ़कर ₹3.28 करोड़ से ₹5.10 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं PBT (कर पूर्व लाभ) 35% बढ़कर ₹6.82 करोड़ हो गया, जबकि PBDT 25% बढ़कर ₹9.68 करोड़ दर्ज हुआ। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 4.44% से घटकर 3.62% हो गया।

Osia Hyper Retail के बारे में 

कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका कारोबार फूड और नॉन-फूड प्रोडक्ट्स दोनों में फैला हुआ है, और इसके पास 3 लाख से ज्यादा आइटम्स का बड़ा कलेक्शन है। कंपनी के पास कुल 37 स्टोर्स हैं, जिनमें 31 बड़े Osia Hypermarts और 5 छोटे Mini Osia शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास एक खुद का वेयरहाउस भी है, जो इसके लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मजबूत बनाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
