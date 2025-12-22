स्मॉल कैप कंपनी का बड़ा प्लान! यूके और अफ्रीका में बनाएगी नई सब्सिडियरी - रडार पर शेयर

NSE SME पर लिस्ट, सेलेकोर गैजेट्स लिमिटेड (Cellecor Gadgets Limited) का शेयर आज रडार पर है। दोपहर 2:08 बजे तक शेयर 0.50% या 0.15 रुपये चढ़कर 30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस कंपनी का मार्केट कैप 662.03 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज दो नई विदेशी इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है।

इसके तहत यूनाइटेड किंगडम में 'Cellecor Gadgets UK' के नाम से एक नई पूरी तरह स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बनाई जाएगी। इसके अलावा अफ्रीका में 'Cellecor Gadgets Africa' के नाम से एक स्टेप-डाउन सब्सिडियरी स्थापित की जाएगी, जिसे सीधे यूके सब्सिडियरी या किसी अन्य उपयुक्त सब्सिडियरी के माध्यम से बनाया जा सकता है।

कंपनी का कहना है कि इस रणनीतिक कदम से यूके और अफ्रीका जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उसकी मौजूदगी मजबूत होगी, अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी और ग्लोबल स्तर पर ब्रांड की पहचान बढ़ेगी।

एक्सचेंज फाइलिंग में मिली जानकारी के मुताबिक यह पहल कंपनी के लिए नए विकास अवसर पैदा करेगी और लंबे समय में टिकाऊ ग्रोथ व वैल्यू क्रिएशन की नींव रखेगी। यह कदम अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स सेक्टर में कंपनी की मजबूत स्थिति बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

शानदार H1 FY26 रिजल्ट

शानदार बिक्री के दम पर कंपनी की कुल आय पिछले साल की इसी अवधि (H1 FY25) के ₹425.7 करोड़ के मुकाबले 50.7% बढ़कर ₹641.6 करोड़ हो गई है। कंपनी का ग्रौस प्रॉफिट भी 28.5% बढ़कर ₹79.3 करोड़ रहा। हालांकि, इनपुट लागत बढ़ने के कारण ग्रौस मार्जिन थोड़ा कम होकर 12.4% पर आ गया, जो पिछले साल 14.5% था। इसके बावजूद, EBITDA 34.8% बढ़कर ₹34.1 करोड़ दर्ज हुआ, जिसका मार्जिन 5.3% रहा।

कंपनी का PAT भी 35.2% की छलांग लगाकर ₹19.6 करोड़ रहा, जो 3.1% मार्जिन दर्शाता है। पिछली छमाही (H2 FY25) की तुलना में भी आय में 6.9% और PAT में 20.2% की ग्रोथ ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रहने का संकेत देती है।