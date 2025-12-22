scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइंडियन रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिलते ही चमका ये रेलवे स्टॉक! 2% से ज्यादा उछला भाव - ₹50 से कम है शेयर प्राइस

इंडियन रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिलते ही चमका ये रेलवे स्टॉक! 2% से ज्यादा उछला भाव - ₹50 से कम है शेयर प्राइस

इस कंपनी का मार्केट कैप 1,082.14 करोड़ रुपये है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 22, 2025 12:11 IST

स्मॉल कैप कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयर में आज 2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर दोपहर 12 बजे तक एनएसई पर 2.28% या 1 रुपये चढ़कर 44.93 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 2.18% या 0.96 रुपये चढ़कर 44.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,082.14 करोड़ रुपये है। 

क्यों है शेयर में तेजी?

शेयर में आज तेजी के पीछे का कारण कंपनी को रेलवे से मिला एक बड़ा ऑर्डर है। कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की उसे सेंट्रल रेलवे जोन से लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) मिला है।

यह ऑर्डर नागपुर डिवीजन के 7 रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत योजना के तहत टेलीकॉम एसेट्स और पैसेंजर सुविधाओं की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत ₹1,05,31,118 है।

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।

MIC Electronics के बारे में

यह कंपनी एलईडी वीडियो डिस्प्ले, एलईडी लाइटिंग, रेलवे सिग्नलिंग और टेलीकॉम सॉफ्टवेयर व इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करती है। इसके प्रोडक्ट और सर्विस खेल, परिवहन और विज्ञापन जैसे कई सेक्टरों में देश और विदेश में इस्तेमाल होते हैं।

भारत में कंपनी की खास पहचान भारतीय रेलवे के लिए पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (PIS) उपलब्ध कराने के लिए है, जहां इसकी मजबूत मौजूदगी मानी जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 22, 2025