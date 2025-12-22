5G प्रोजेक्ट पूरा होते ही IT स्मॉल कैप शेयर में तेजी, BSNL से मिला बड़ा अप्रूवल - शेयर प्राइस 30 रुपये से कम

आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) ने आज बाजार खुलने के ठीक पहले एक लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से कंपनी का शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का शेयर सुबह 11:21 बजे तक बीएसई पर 0.99% या 0.24 रुपये चढ़कर 24.54 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (BCSSL) ने बीएसएनएल (BSNL) के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित मिंडी एक्सचेंज में 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (POC) प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस प्रोजेक्ट को बीएसएनएल की टेक टीम ने पूरी तरह जांचने के बाद आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है।

इस प्रोजेक्ट में BCSSL ने ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज के साथ मिलकर एक आधुनिक और स्केलेबल सॉल्यूशन तैयार किया है, जिसमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क गेटवे (BNG) आधारित सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यह तकनीक पारंपरिक GRE टनलिंग से अलग है और इससे यूजर ऑथेंटिकेशन, डायनामिक IP अलॉटमेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विस (QoS) कंट्रोल और बीएसएनएल के बिलिंग सिस्टम के साथ आसान इंटीग्रेशन संभव हो पाया है।

POC के दौरान 5G नेटवर्क, कोर सिस्टम, रेडियो और कस्टमर प्रिमाइसेस इक्विपमेंट (CPE) को वास्तविक परिस्थितियों में टेस्ट किया गया। थ्रूपुट, लेटेंसी, जिटर और कनेक्शन स्टेबिलिटी जैसे सभी जरूरी टेस्ट सफल रहे और तय किए गए मानकों पर खरे उतरे। यह समाधान अब कमर्शियल लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है और भविष्य में इसे अन्य जगहों पर भी विस्तार दिया जा सकता है।

कंपनी के ग्रुप चेयरमैन तेजेश कोडाली ने कहा कि विशाखापत्तनम के मिंडी एक्सचेंज में 5G FWA POC का सफलतापूर्वक पूरा होना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बीएसएनएल और ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज के साथ हमारी यह सफल साझेदारी अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस देने की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन है।

उन्होंने कहा कि इस 5G FWA POC की सफलता ने न सिर्फ हमारी तकनीकी क्षमताओं को साबित किया है, बल्कि पूरे भारत में इसके कमर्शियल रोलआउट और विस्तार का रास्ता भी साफ किया है। हम अपने ग्राहकों और पार्टनर्स के लिए नवाचार और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।