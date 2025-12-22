scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹245 करोड़ की बड़ी डील! पार्क मेडी वर्ल्ड ने खरीदा केपी हॉस्पिटल, रडार पर शेयर

₹245 करोड़ की बड़ी डील! पार्क मेडी वर्ल्ड ने खरीदा केपी हॉस्पिटल, रडार पर शेयर

कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KPIMS), जिसे केपी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, की पूरी हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 22, 2025 11:45 IST

Stock in Focus: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी के बीच हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी, पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड (Park Medi World Ltd) का शेयर आज फोकस में है। दरअसल कंपनी ने बीते शुक्रवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी थी।

फाइलिंग के मुताबिक यह अधिग्रहण पूरी तरह कैश डील के तहत करीब ₹245 करोड़ में हो रही है। एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक 360 बेड की क्षमता वाला यह अस्पताल इस क्षेत्र की बड़ी हेल्थकेयर सुविधाओं में से एक है।

यह डील कंपनी की क्लस्टर-बेस्ड ग्रोथ रणनीति के अनुरूप है, जिससे पास-पास अस्पताल होने के कारण संचालन में बेहतर एफीसियंसी और लागत में बचत होगी और उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में पार्क ग्रुप की मौजूदगी और मजबूत होगी।

कंपनी को उम्मीद है कि अधिग्रहण के बाद यह अस्पताल तुरंत वैल्यू जोड़ना शुरू करेगा और आने वाले साल में क्लिनिकल सेवाओं और बेड उपयोग में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

पार्क मेडि वर्ल्ड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अंकित गुप्ता ने कहा कि केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KPIMS) के जुड़ने से उत्तर भारत में कंपनी की मौजूदगी को और विस्तार मिलेगा। यह कदम चेयरमैन डॉ. अजीत गुप्ता की ‘वेलनेस फॉर ऑल’ की सोच- हर व्यक्ति के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती इलाज- को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

उन्होंने कहा कि इस इंटीग्रेशन से क्षेत्रीय स्तर पर कंपनी की स्थिति और मजबूत होगी और इससे परिचालन व वित्तीय प्रदर्शन में भी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। डॉ. गुप्ता के अनुसार, आगरा एक बड़े संभावनाओं वाला शहर है, जहां भरोसेमंद और हाई क्वालिटी वाली चिकित्सा सेवाओं की स्पष्ट जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए KPIMS की क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को आधुनिक और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। 

Park Medi World Share Price

सुबह 10:52 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.77% या 2.75 रुपये गिरकर 152.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.66% या 2.57 रुपये गिरकर 152.32 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 22, 2025