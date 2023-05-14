Adani Enterprises के बोर्ड ने फंड जुटाने को मंजूरी दी
Adani Enterprises के बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के फंड जुटाने को मंजूरी दी है। इस QIP के जरिए कंपनी करीब 12,500 करोड़ रुपये जुटाएगी। लेकिन इसके लिए बोर्ड को शेयरहोल्डर्स की मंजूरी लेनी होगी।
अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज फंड जुटाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी। इससे पहले कंपनी ने FPO के जरिए फंड जुटाने की कोशिश की थी लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इसे वापस लेना पड़ा था। उस समय अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी बिकवाली हो गई थी जिसके बाद कंपनी ने अपने पैर वापस खींच लिए थे।
यह पूरा विवाद हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी उतार-चढ़ाव रहा था और कई स्टॉक्स 80 प्रतिशत तक टूट गए थे। बाद में स्थिति में सुधार हुआ और ग्रुप की कई कंपनियों ने अपने कर्जों को कम किया।