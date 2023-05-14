Adani Enterprises के बोर्ड ने फंड जुटाने को मंजूरी दी

scorecardresearch
Newsअर्थव्यवस्थाAdani Enterprises के बोर्ड ने फंड जुटाने को मंजूरी दी

Adani Enterprises के बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के फंड जुटाने को मंजूरी दी है। इस QIP के जरिए कंपनी करीब 12,500 करोड़ रुपये जुटाएगी। लेकिन इसके लिए बोर्ड को शेयरहोल्डर्स की मंजूरी लेनी होगी।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 14, 2023 16:10 IST
Adani Enterprises के बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के फंड जुटाने को मंजूरी दी है। इस QIP के जरिए कंपनी करीब 12,500 करोड़ रुपये जुटाएगी। लेकिन इसके लिए बोर्ड को शेयरहोल्डर्स की मंजूरी लेनी होगी। 

अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज फंड जुटाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी। इससे पहले कंपनी ने FPO के जरिए फंड जुटाने की कोशिश की थी लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इसे वापस लेना पड़ा था। उस समय अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी बिकवाली हो गई थी जिसके बाद कंपनी ने अपने पैर वापस खींच लिए थे। 

Adani Group की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज फंड जुटाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी
यह पूरा विवाद  हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी उतार-चढ़ाव रहा था और कई स्टॉक्स 80 प्रतिशत तक टूट गए थे। बाद में स्थिति में सुधार हुआ और ग्रुप की कई कंपनियों ने अपने कर्जों को कम किया।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 14, 2023