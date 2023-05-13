Pilot का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड, Air India पर 30 लाख का जुर्माना

scorecardresearch
NewsकारोबारPilot का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड, Air India पर 30 लाख का जुर्माना

Airlines रेग्युलेटर DGCA ने दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान कॉकपिट में अपनी महिला मित्र को बैठाने के आरोप में पायलट के लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है जबकि एयरलाइंस पर 30 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 13, 2023 12:17 IST
DGCA ने मामले की जांच के बाद उठाया कदम
Airlines रेग्युलेटर DGCA ने दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान कॉकपिट में अपनी महिला मित्र को बैठाने के आरोप में पायलट के लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है जबकि एयरलाइंस पर 30 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। 

गौरतलब है कि एयर इंडिया की दुबई-दिल्ली  उड़ान के दौरान एक पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी थी। इस मामले में डीजीसीए ने जांच पूरी होने तक पूरे क्रू को हटाने का निर्देश दिया था। 

Air India की दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान एक पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी थी।
डीजीसीए के मुताबिक, एयर इंडिया को शिकायत की गई लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं की, बाद में शिकायतकर्ता ने डीजीसीए से संपर्क किया। डीजीसीए ने मामले की जांच के बाद ये कदम उठाया है। 

