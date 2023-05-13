Karnataka चुनाव के रूझानों में कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी नंबर 2 पर

scorecardresearch
NewsपरदेसKarnataka चुनाव के रूझानों में कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी नंबर 2 पर

Karnataka विधानसभा चुनावों के रूझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है और जेडीएस तीसरे नंबर पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान 10 मई, 2023 को आयोजित किया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई।

New Delhi,UPDATED: May 13, 2023 11:43 IST
Karnataka विधानसभा चुनावों के रूझानों में Congress को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। BJP दूसरे नंबर पर है और JDS तीसरे नंबर पर है। मैसूर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से सबसे पुरानी पार्टी ने पेरियापटना में शुरुआती बढ़त बना ली है। सत्तारूढ़ भाजपा ने कृष्णराज और चामराजा में बढ़त बना ली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान 10 मई, 2023 को आयोजित किया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। 

कांग्रेस ने लिंगायतों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में बड़ी बढ़त हासिल की है - एक ऐसा वर्ग जो पारंपरिक रूप से भाजपा को वोट देता रहा है। लिंगायत, प्रमुख समुदायों में से, 69 सीटों पर प्रभावी हैं। इनमें से कांग्रेस 43 सीटों पर आगे है।

जनता दल (सेक्युलर) के नेता जीटी देवेगौड़ा चामुंडेश्वरी सीट से आगे चल रहे हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, देवेगौड़ा ने सुबह 10:15 बजे तक 16,584 वोट हासिल कर लिए हैं। मैदान में अन्य दावेदार भाजपा के कवीश गौड़ा हैं, जिन्हें 2,842 वोट मिले हैं और कांग्रेस के सिद्देगौड़ा को 7,953 वोट मिले हैं। 

2018 के चुनावों में, जद (एस) के उम्मीदवार जीटी देवेगौड़ा कर्नाटक में चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र से 36,042 मतों के अंतर से विजेता के रूप में उभरे। हासन सीट पर जद (एस) के एचपी स्वरूप भाजपा के प्रीतम गौड़ा से 100 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र ने चुनाव से पहले राज्यव्यापी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना भी जद (एस) के टिकट की दावेदार थीं। पार्टी ने आखिरकार पूर्व विधायक एचएस प्रकाश के बेटे स्वरूप को चुना। 

