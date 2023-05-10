PM मोदी 22 जून को अमेरिका जाएंगे, जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात
Narendra Modi जून में अमेरिका जाएंगे और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात 22 जून को प्रस्तावित है।
Narendra Modi जून में अमेरिका जाएंगे और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे
Narendra Modi जून में अमेरिका जाएंगे और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात 22 जून को प्रस्तावित है।
इस मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित कई और क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी होने की संभावना है। व्हाइट हाऊस के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये साझेदारी और बढ़ सकती है।
