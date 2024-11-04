प्रैशर झेल रहे इस स्टॉक में अब आया कमाई का मौका!

कुछ वक्त से काफी प्रैशर झेल रहे इस न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक में क्या निवेशकों की चांदी होने वाली है? पिछले 6 महीने में 7.62 प्रतिशत रिटर्न और बीते एक महीने में 6 प्रतिशत गिरावट झेल चुके स्टॉक पर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट साझा की है। साथ ही स्टॉक में अच्छी तेजी की भी उम्मीद जताई है।

ब्यूटी और फैशन रिटेल कंपनी Fsn E-Commerce Ventures यानि Nykaa के शेयर में दबाव जारी है। इस बीच Jefferies ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम बातें कही हैं। इसमें एक बात और गौर करने की है कि जेफरीज की रिपोर्ट NYKAALAND 2.0 का दौरा करने के बाद आई है, जो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुंबई में आयोजित किया गया था। ये भारत का पहला ब्यूटी और लाइफस्टाइल फेस्टिवल है। इस अनूठे फेस्टिवल में 25,000 से ज्यादा दिग्गज जुड़े थे।

Fsn E-Commerce Ventures यानि Nykaa पर जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है और साथ ही टारगेट 220 रुपये प्रति शेयर तय किया है। जेफरीज ने NYKAALAND 2.0 को भारत का अनूठा ब्यूटी फेस्टिवल बताया है। उनका मानना है कि Nykaa ब्रांड को लेकर पार्टिसिपेंट्स की संख्या और कस्टमर्स का दमदार रिस्पॉन्स से ब्रोकरेज का काफी हैरीन हुई। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जैसे-जैसे ग्रूमिंग और मेकअप इंडस्ट्री की ग्रोथ आगे बढ़ेगी। भारत एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरेगा। इस जर्नी में नायका को एक तगड़ा भागीदार माना जा रहा है।

बिजनेस अपडेट

फिलहाल कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे नहीं आए हैं। हालांकि दूसरी तिमाही (Q2 FY2024-25) के बिजनेस अपडेट के मुताबिक कंपनी के कंसो रेवेन्यू में बढ़ोतरी के साथ मजबूत प्रदर्शन की रिपोर्ट की। कंपनी के एक बयान के मुताबिक, नायका के ब्यूटी वर्टिकल ने मिड-20 के 10 सालों में एक मजबूत रेवेन्यू के साथ-साथ नेट सेल्स वैल्यू (NSV) में भी बढ़ोतरी दर्ज की है। त्योहारी सीज़न से पहले ओमनीचैनल रिटेल बिजनेस, ओनरशिप ब्रांड्स के साथ-साथ eB2B डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में मजबूत परफॉर्मेंस देखी गई।

