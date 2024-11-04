SJVN, NHPC Share Price: इन स्टॉक्स में क्या करें?
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स एफकॉन्स इंफ्रा आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू का रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर सोमवार, 4 नवंबर को बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।
निवेश विशेषज्ञों ने एनएचपीसी, एसजेवीएन और एनटीपीसी में निवेश को लेकर अपने विचार साझा किए। इन शेयरों के प्राइस मूवमेंट पर एक्सपर्ट्स ने महत्वपूर्ण सलाह दी है।
NHPC शेयर प्राइस
एनएचपीसी के शेयरों में हाल में तेज उछाल देखा गया, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे लेकर थोड़े सतर्क हैं। उनका मानना है कि इस शेयर में कुछ गिरावट आ सकती है। वर्तमान में एनएचपीसी शेयर 82 से 83 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसमें 88-90 रुपये तक रिकवरी की संभावना है और 72 रुपये पर इसे अच्छा सपोर्ट है। पिछले एक साल में इसने 66.55% का रिटर्न दिया है और पांच सालों में 250.81% की वृद्धि दर्ज की है।
SJVN शेयर प्राइस
एसजेवीएन के शेयरों पर चर्चा करते हुए, एक मार्केट एक्सपर्ट विवेक कुमार ने बताया कि यदि निवेशकों का इरादा शॉर्ट टर्म निवेश का है, तो उन्हें एसजेवीएन शेयर को तब तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक यह 130 रुपये के स्तर को पार नहीं कर लेता। एसजेवीएन के शेयर पिछले एक महीने में 13.25% गिरे हैं, हालांकि एक साल में इसने 59.75% का रिटर्न दिया है।
NTPC शेयर प्राइस
लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एनटीपीसी शेयर को एक्सपर्ट्स ने होल्ड करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसमें अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं हैं और 398 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने का सुझाव दिया गया है। पिछले एक साल में एनटीपीसी ने 75.54% का रिटर्न दिया है, जबकि पांच साल में यह 236.05% का रिटर्न दे चुका है।
इन तीनों कंपनियों के शेयरों पर विचार करते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में एनटीपीसी में संभावनाएं हैं, जबकि एसजेवीएन और एनएचपीसी के लिए मौजूदा स्तरों पर सतर्कता बरतना जरूरी हो सकता है।