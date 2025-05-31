RIIL Dividend Record Date: मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Industrial Infrastructure Ltd ने तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है।

कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद रिकॉर्ड डेट की जानकारी दी। इससे पहले कंपनी ने 16 अप्रैल को Q4 रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ डिविडेंड का ऐलान किया था। चलिए जानते हैं कि डिविडेंड पाने के लिए अब आपको अपने पास कब तक इस कंपनी का शेयर रखना होगा?

Reliance Industrial Infrastructure Share Price

कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 1.74% या 16.05 रुपये की तेजी के साथ 938.20 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.50% या 13.80 रुपये चढ़कर 936.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Reliance Industrial Infrastructure Dividend

कंपनी ने 16 अप्रैल को बताया था कि वो 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 3.5 रुपये का डिविडेंड देगी।

Reliance Industrial Infrastructure Dividend Record Date

बीते शुक्रवार यानी 30 मई को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट गुरुवार 19 जून 2025 है।

Reliance Industrial Infrastructure Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में यह भी बताया कि एनुअल जनरल मीटिंग आगामी 26 जून को है और इस मीटिंग के एक हफ्ते के अंदर डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी।

Reliance Industrial Infrastructure Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 और जून 2023 में 3.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं सितंबर 2022, अगस्त 2021 और सितंबर 2020 में कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Reliance Industrial Infrastructure Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 19 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 20 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 246 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।