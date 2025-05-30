IPO Action Next Week: हो जाइए तैयार! लीला होटल्स, एजिस वोपाक, स्कोडा ट्यूब्स सहित 10 शेयर करेंगे डेब्यू ट्रेड

scorecardresearch
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 30, 2025 17:48 IST

IPO Action Next Week: अगले कारोबारी हफ्ते (2-6 जून) में कुल 10 कंपनियों के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहे हैं। इसमें चार मेनबोर्ड आईपीओ हैं और बाकी के 6 एसएमई आईपीओ हैं। 

मेनबोर्ड कैटेगरी में, श्लॉस बैंगलोर (लीला होटल्स), एजिस वोपैक टर्मिनल्स, प्रोस्टारम इंफो सिस्टम्स और स्कोडा ट्यूब्स के शेयर अगले हफ्ते बाजार में आने वाले हैं।

लीला होटल्स और एजिस वोपैक टर्मिनल्स के शेयर सोमवार, 2 जून 2025 को लिस्ट हो सकते हैं, जबकि प्रोस्टारम इंफो सिस्टम्स के  शेयर मंगलवार, 3 जून 2025 को लिस्ट हो सकते हैं तो वहीं स्कोडा ट्यूब्स के शेयरों  2 जून को अलॉटमेंट के बाद 4 जून, 2025 को लिस्ट हो सकते हैं।

एनएसई के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, श्लॉस बैंगलोर के आईपीओ को 4.5 गुना, एजिस वोपाक टर्मिनल्स के आईपीओ को  2.09 गुना और प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम्स के आईपीओ को कुल 9.2 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

एसएमई कैटेगरी में, छह कंपनियां- ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, निकिता पेपर्स, एस्टोनिया लैब्स, एनआर वंदना टेक्स इंडस्ट्रीज, नेप्च्यून पेट्रोकेमिकल्स और 3बी फिल्म्स के शेयर लिस्ट हो सकते हैं। वहीं गंगा बाथ फिटिंग्स का आईपीओ भी 4 जून से 6 जून, 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।

ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, निकिता पेपर्स और एस्टोनिया लैब्स के शेयर 3 जून 2025 को लिस्ट हो सकते है। इसके अलावा एनआर वंदना टेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर 2 जून के अलॉटमेंट के बाद 4 जून को लिस्ट हो सकता है। इसी तरह, नेप्च्यून पेट्रोकेमिकल्स के शेयर भी 2 जून को अलॉटमेंट के बाद 4 जून को एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं।

3बी फिल्म्स के लिए अलॉटमेंट 4 जून को हो सकता है जिसके बाद शेयर 6 जून, 2025 को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, गंगा बाथ फिटिंग्स का का आईपीओ 4 जून से 6 जून, 2025 तक के लिए खुलेगा जिसका आईपीओ प्राइस 46-49 रुपये प्रति शेयर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
