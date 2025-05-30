52 Week High से 33% नीचे लेकिन ब्रोकरेज फिर भी बुलिश, कहा- 60% चढ़ेगा भाव; आशीष कचोलिया के पास हैं इतने शेयर
कंपनी का स्टॉक वर्तमान में अपने 52 Week High, 945.70 रुपये से 33 प्रतिशत नीचे है। हालांकि ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर यहां से 60% की तेजी दिखा सकता है। चलिए जानते हैं क्या है इस शेयर पर ब्रोकरेज की राय?
Ashish Kacholia Portfolio Stock: आज ही दिन पिछले साल (30 मई 2024) शेयर बाजार में डेब्यू करने वाली कंपनी, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस (Awfis Space Solutions) के शेयरों पर ब्रोकरेज फर्म अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। इस शेयर को दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है।
Awfis Space Solutions Q4 FY25 Results
31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तक कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 गुना बढ़कर 11.3 करोड़ रुपये हो गया। शेयर्ड वर्कस्पेस प्रोवाइर का परिचालन से राजस्व साल दर साल 46 प्रतिशत बढ़कर 339 करोड़ रुपये हो गया। 31 मार्च तक, कंपनी 18 शहरों में 208 एक्टिव सेंटर को ऑपरेट कर रही थी जिसमें 134,000 से अधिक सीटें थीं।
Awfis Space पर विभिन्न ब्रोकरेज की राय
आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने अपने नोट में कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए ऑफिस ने रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा मार्जिन में सुधार किया है जो इसके गाइडेंस से काफी आगे था।
वित्त वर्ष 26 के लिए, मैनेजमेंट ने फिर से 40,000 सीटें जोड़ने और मोटे तौर पर स्थिर I-GAAP मार्जिन के साथ 30 प्रतिशत रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। ऑफिस ने अपने सेंटर की स्थापना लागत को कम करने के लिए फर्नीचर निर्माण बिजनेस में उतरने का फैसला किया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल के साथ 925 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि कंपनी ने 13.9 प्रतिशत के एबिटा मार्जिन के साथ 170 करोड़ रुपये का आईजीएएपी एबिटा दर्ज किया, मार्च 2025 तक ऑफिस के पास 134,121 ऑपरेशनल सीटें थीं और मार्च 2026 तक 170,000 से अधिक ऑपरेशनल सीटों तक पहुंचने के रास्ते पर है।
स्टॉक में 60 प्रतिशत की तेजी का हवाला देते हुए ब्रोकरेज ने कहा कि यह हमारे अनुमानों के अनुरूप वित्त वर्ष 26 में 30 प्रतिशत की रेवेन्यू ग्रोथ और आईजीएएपी ईबीआईटीडीए मार्जिन में मामूली वृद्धि का संकेत देता है। हमारा अनुमान है कि यह वित्त वर्ष 25-27ई के दौरान 33 प्रतिशत आईजीएएपी ईबीआईटीडीए सीएजीआर देगा। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1019 रुपये का दिया है।
आशीष कचोलिया के पास कितनी हिस्सेदारी?
31 मार्च 2025 तक दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पास ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस में 17,82,612 इक्विटी शेयर या 2.51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का वर्तमान मूल्य 115.25 करोड़ रुपये है।
ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस ने मई 2024 में अपने आईपीओ के ज़रिए कुल 598.93 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 39 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज़ के साथ 383 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर जारी किए गए। शेयर फिलहाल अपने आईपीओ मूल्य से 69 प्रतिशत ऊपर है। अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से, लिस्टिंग के सिर्फ़ 3 महीनों में शेयर में लगभग 150 प्रतिशत की उछाल आई थी।