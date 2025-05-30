scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइससे पहले और नुकसान हो बेच दीजिए! 12% गिरने वाला है एलआईसी के सपोर्ट वाला ये सीमेंट स्टॉक - DETAILS

इससे पहले और नुकसान हो बेच दीजिए! 12% गिरने वाला है एलआईसी के सपोर्ट वाला ये सीमेंट स्टॉक - DETAILS

दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए SELL कॉल दिया है। आपको बता दें कि इस शेयर में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने भी निवेश किया है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 30, 2025 11:39 IST

Stock to Sell: सीमेंट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी हीडलबर्गसीमेंट इंडिया लिमिटेड (HeidelbergCement India Ltd) के शेयरों में 12% की गिरावट आ सकती है। जी, हां - दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए SELL कॉल दिया है। 

हाल ही में कंपनी ने अपने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) के वित्तीय नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए इसका टारगेट प्राइस दिया है। आपको बता दें कि इस शेयर में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी Life insurance corporation of india (LIC) ने भी निवेश किया है। 

HeidelbergCement पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस कंपनी पर अपनी राय देते हुए कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 6% की वॉल्यूम गिरावट दर्ज की, जबकि वित्त वर्ष 2025 में इंडस्ट्री की ग्रोथ 4-5% थी, जो उम्मीद से कम थी। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि हम वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस को बदल कर 5 एमटीपीए के मुकाबले 4.80 एमटीपीए कर रहे हैं। कंपनी को वित्त वर्ष 2024-वित्त वर्ष 2027ई के दौरान 3% की वॉल्यूम ग्रोथ CAGR हासिल करने की उम्मीद है।

वॉल्यूम में गिरावट, साल दर साल कम प्राप्ति के कारण, वित्त वर्ष 25 के लिए EBITDA मार्जिन में 240bps की गिरावट आई है। ब्रोकरेज ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26E में कम मार्जिन हो सकता है। 

HeidelbergCement Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर SELL कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 175 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने CMP (199 रुपये) से 12% नीचे जाएगा। ब्रोकरेज ने 29 मई के बंद भाव को CMP माना है।

HeidelbergCement Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह एनएसई पर 11:31 बजे तक 1.55% या 3.08 रुपये टूटकर 196.17 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.31% या 2.60 रुपये गिरकर 196.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

HeidelbergCement में LIC की कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक एलआईसी के पास मार्च 2025 तक इस कंपनी की 3.57% हिस्सेदारी या 8,095,922 इक्विटी शेयर थे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
