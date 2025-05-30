scorecardresearch
NSE Unlisted Share Price 30 May: जारी है ताबड़तोड़ तेजी! लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहा शेयर - आज भी लाइफटाइम हाई

एनएसई के अन-लिस्टेड शेयरों ने शुक्रवार 30 मई को भी अपने लाइफटाइम हाई बनाया है। सोमवार 26 मई से शेयर हर दिन रिकॉर्ड हाई बना रहा है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 30, 2025 11:09 IST

NSE Unlisted Share Price Today: अन-लिस्टेड मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का शेयर धूम मचा रहा है। शेयर हर दिन अपना लाइफटाइम हाई बना रहा है। एनएसई के अन-लिस्टेड शेयरों ने आज यानी शुक्रवार 30 मई को भी अपने लाइफटाइम हाई 2,350 रुपये को टच किया है। 

सोमवार 26 मई से शेयर हर दिन रिकॉर्ड हाई बना रहा है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 

NSE Unlisted Share Price

वेल्थ विजडम इंडिया के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक एनएसई का अन-लिस्टेड शेयर आज 2.17% चढ़कर 2,350 रुपये पर है जो इसका लाइफटाइम हाई और 52 Week High भी है। 

डेटा के मुताबिक एनएसई का मार्केट कैप 5.81 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। एनएसई के अन-लिस्टेड शेयर का P/E रेश्यो 47.73 है। 

हाल ही में बिजनेस टु़डे को वेल्थ विजडम इंडिया के फाउंडर कृष्ण पटवारी ने कहा था कि एनएसई के अन-लिस्टेड शेयर प्राइस में वृद्धि आईपीओ से पहले मजबूत निवेशक मांग को दर्शाती है, जिसमें लिस्टिंग के बाद महत्वपूर्ण रिटर्न की उम्मीद है।

कृष्ण पटवारी ने आगे कहा कि एनएसई, जो कुल बाजार पूंजीकरण के हिसाब से वैश्विक स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ने हाल ही में 2024 में 268 आईपीओ की सुविधा देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसमें 90 मेनबोर्ड आईपीओ और एसएमई सेगमेंट में 178 शामिल हैं, जिससे कुल 1.67 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। यह एक कैलेंडर वर्ष में आईपीओ की सबसे अधिक संख्या है, जो भारत के पूंजी बाजारों में बढ़ते विश्वास को दिखाता है।

हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सेबी के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे ने पुष्टि की थी कि एनएसई के आईपीओ में देरी करने वाले रेगुलेटरी मुद्दों को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी लंबित मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको समयसीमा नहीं बता सकता, लेकिन यह जल्द ही हो जाएगा। एनएसई और सेबी बातचीत कर रहे हैं। वे मुद्दों को सुलझा रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 30, 2025