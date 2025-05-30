scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारजिसका डर था वही हुआ, 5% से ज्यादा टूटा ये डिफेंस पीएसयू स्टॉक - ये है बड़ी वजह

कंपनी का शेयर सुबह 10:11 बजे तक एनएसई पर 5.02% या 188.20 रुपये टूटकर 3,563 रुपये पर कारोबार कर रहा था। जानिए क्यों आई है ये गिरावट?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 30, 2025 10:28 IST

Mazagon Dock Share Price: जिसका डर था वही हुआ। जी हां, डिफेंस पीएसयू स्टॉक मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd) द्वारा गुरुवार को कमजोर जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट के बाद उम्मीद थी की आज स्टॉक में गिरावट दर्ज की जाएगी और बिल्कुल वही हुआ है। 

शेयर में आज 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। यह गिरावट कंपनी द्वारा जारी किए गए Q4 रिजल्ट के बाद आई है। 

दरअसल कंपनी ने गुरुवार को वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि Q4 में उसके नेट प्रॉफिट में 51% की बड़ी गिरावट आई है। यही कारण है कि शेयर आज गिरकर कारोबार कर रहा है। 

Mazagon Dock Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:11 बजे तक एनएसई पर 5.02% या 188.20 रुपये टूटकर  3,563 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 4.97% या 186.35 रुपये गिरकर 3562.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Mazagon Dock Q4 FY25 Results

Q4 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 51% की बड़ी गिरावट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 663 करोड़ रुपये से घटकर 325.3 करोड़ रुपये रह गया।

प्रॉफिट में गिरावट के बावजूद, पीएसयू कंपनी का परिचालन से कंसो रेवेन्यू में 2.3% की वृद्धि देखने को मिली जो एक साल पहले 3,103.7 करोड़ रुपये की तुलना में 3,174.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

परिचालन के लिहाज से, डिफेंस पीएसयू के लिए EBITDA से पहले की इनकम वित्त वर्ष 25 की मार्च तिमाही में 83% गिरकर 90 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वर्ष 524 करोड़ रुपये थी।

Mazagon Dock Dividend

कंपनी ने कल मार्च तिमाही के नतीजों के साथ-साथ निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर  2.71  रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी ने फिलहाल रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है। 

Mazagon Dock Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अप्रैल 2025 में 3 रुपये का डिविडेंड, अक्टूबर 2024 में 23.19 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 12.11 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 15.34 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 6.86 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 30, 2025