Monsoon Share: शेयर बाजार में निवेशक हर स्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। चूंकि इस बार मानसून जल्दी आने की संभावना है इसलिए मानसून के आधार पर ब्रोकरेज ने 8 शेयर को पिक किया है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।

वे2वेल्थ ब्रोकर्स (Way2Wealth Brokers) ने मानसून के लिए अपने रिपोर्ट में इन 8 शेयरों को चुना है जो अगले 6-8 महीनों में 12-15% का संभावित रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि बेहतर मानसून के कारण ग्रामीण इलाकों में लिक्विडिटी और मांग में सुधार से इन शेयरों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

बेयर क्रॉपसाइंस (Bayer CropScience)

ब्रोकरेज ने कहा कि सामान्य मानसून पूर्वानुमान और मक्के की मजबूत कीमतों से मक्के के बीज सेगमेंट में ठोस वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, अनुकूल प्री-मानसून वर्षा से वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही के दौरान पोर्टफोलियो में मजबूत प्रदर्शन को समर्थन मिलना चाहिए।

बेयर क्रॉपसाइंस को वित्त वर्ष 25-27E के दौरान 10 प्रतिशत का रेवेन्यू, 30 प्रतिशत का एबिटा और 28 प्रतिशत का पीएटी सीएजीआर देने का अनुमान है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने BUY रेटिंग को बरकरार रखा है।

केनरा बैंक (Canara Bank)

वे2वेल्थ ब्रोकर्स ने बताया कि केनरा बैंक पब्लिक सेक्टर का अग्रणी बैंक है, जिसके पास वित्त वर्ष 2025 में 11.7 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 10,73,300 करोड़ रुपये का एडवांस है। जबकि रिटेल अकाउंट 2,23,400 करोड़ रुपये का है, बैंक के पास 2,46,900 करोड़ रुपये का कृषि लोन है, जो लोन खाते का 23 प्रतिशत है।

ब्रोकरेज के मुताबिक 2025 में सामान्य से अधिक मानसून की उम्मीद है, जिससे महंगाई नियंत्रण में रह सकती है और आरबीआई को वर्ष 2025 में ब्याज दरों में कटौती करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सकता है, जिससे लोन मांग में सुधार होगा।

कोरोमंडल इंटरनेशनल (Coromandel International)

ब्रोकरेज ने कहा कि कोरोमंडल इंटरनेशनल प्रमुख प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें काकीनाडा में फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 45 प्रतिशत पूरा हो चुका है और Q4FY26 में चालू होने वाला है, और वित्त वर्ष 27 तक एक ग्रैनुलेशन ट्रेन की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि फर्टिलाइजर उत्पादन बढ़ाने के लिए काकीनाडा और विजाग में डीबॉटलनेकिंग चल रही है, जबकि दहेज में सीपीसी एक्टिविटीज में विस्तार होगा। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल दिया है।

इमामी लिमिटेड (Emami Ltd)

इमामी उच्च मुद्रास्फीति वाले माहौल और शहरी मंदी के बावजूद नए लॉन्च, विस्तारित पहुंच और ई-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है। ब्रोकरेज ने कहा कि शेयर अपने मौजूदा प्राइस पर वित्त वर्ष 26 ईपीएस के 27 गुना पर कारोबार कर रहा है।

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड (Godrej Agrovet Ltd)

वे2वेल्थ ब्रोकरेज ने कहा कि गोदरेज एग्रोवेट के कम रेगुलेटेड कृषि इनपुट और आउटपुट में विविध प्रोडक्ट, उन सभी में अग्रणी बाजार स्थिति और हाई क्वालिटी वाले प्रबंधन और पेरेंटेज, इसे भारतीय कृषि की थीम पर चलने के लिए एक प्रॉक्सी बनाते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के पास मजबूत बैलेंस शीट है और यह हेल्थी कैश फ्लो है। CMP पर, शेयर अपने FY26 ईपीएस के 28 गुना पर कारोबार कर रहा है।

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (Hero Motocorp Ltd)

वित्त वर्ष 26 में कंपनी का लक्ष्य 14-16% EBITDA मार्जिन हासिल करना है। साथ ही, कंपनी 100cc और 125cc सेगमेंट में विस्तार कर रही है, जिससे बढ़ते मांग और बेहतर सपोर्ट मिला है। ईवी में, कंपनी विडा ब्रांड पर फोकस कर रही है, जिसमें दो नए किफायती मॉडल H1FY26 में लॉन्च होने वाले हैं।

सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Supreme Industries Ltd)

कंपनी को वित्त वर्ष 26 में सालाना आधार पर 12-13 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जबकि एबिटा मार्जिन 14.5-15.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो स्थिर रेजिन कीमतों के कारण है। वित्त वर्ष 26 के अंत तक ऑर्डर पाइप क्षमता 870K MT से बढ़कर 1,000K MT हो जाएगी। वे2वेल्थ ब्रोकर्स ने कहा कि चैनल इन्वेंटरी के स्थिर होने और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के कारण प्लंबिंग की मांग में सुधार की उम्मीद है।

स्वराज इंजन लिमिटेड (Swaraj Engine Ltd)

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि पर्याप्त फाइनेंसिंग, बढ़ते कृषि मशीनों की मांग के कारण ट्रैक्टर की मांग बढ़ते रहेगी। ब्रोकरेज ने कहा कि CMP पर, शेयर अपने वित्त वर्ष 26 के पी/ई के 26 गुना पर कारोबार कर रहा है।