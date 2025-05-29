scorecardresearch
Penny Stock: जारी है रैली, सब खरीदना चाहते हैं! एक हफ्ते में 43% चढ़ा भाव- कीमत अभी भी ₹75 से कम

सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी का शेयर आज ट्रेडिंग के लिए 71.02 रुपये पर खुला था और 2% से ज्यादा चढ़कर अब तक अपने इंट्राडे हाई 74.50 रुपये पर पहुंच चुका है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 29, 2025 12:18 IST

IFCI Share Price: पीएसयू स्टॉक आईएफसीआई लिमिटेड (IFCI Ltd.) के शेयर में आज तेजी जारी है। बुधवार के कारोबार में रही 14% की तेजी के बाद आज भी शेयर 2.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। 

IFCI Share Price

दोपहर 12:03 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.45% या 1.72 रुपये चढ़कर 71.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.36% या 1.66 रुपये की तेजी के साथ 71.97 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

आज क्यों है शेयर में तेजी?

शेयर में तेजी के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है। स्टॉक हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण चढ़ा है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:57 बजे तक कंपनी के 2,03,40,807 (2.03 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

कंपनी ने 26 मई को अपने फाइलिंग में बताया कि ऐसी कोई घटना, सूचना या घोषणा नहीं है, जिसका, हमारे विचार में, कंपनी की शेयरों प्राइस या वॉल्यूम में असर पड़ता हो और जिसका खुलासा एक्सचेंजों के सामने न किया गया हो।

1 हफ्ते में 43% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 43 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 63 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 74 प्रतिशत से अधिक  और पिछले 6 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 550 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 655 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1419 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

IFCI के बारे में 

भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लॉन्ग टर्म वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में 01 जुलाई, 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India (IFCI)) की स्थापना की थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
